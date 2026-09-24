Південна Корея звинуватила Зеленського у розголошенні таємної операції з передачі полонених КНДР

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон пожалкував, що Україна публічно заявила про передачу Сеулу двох північнокорейських військовополонених. Він назвав це порушенням домовленості про нерозголошення. Напередодні про це оголосив Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН.

Про це повідомляє The Korea Times, інформує Цензор.НЕТ.

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Звинувачення південнокорейського президента

"З огляду на численні проблеми, які може спричинити розголошення цієї інформації, у всіх аспектах було доцільно не розголошувати її. Ми про це домовилися. Україна розголосила передачу, порушивши угоду про нерозголошення. Я не знаю причин, але шкодую про це", — написав Лі.

Ця заява стала першим офіційним підтвердженням передачі з боку Сеула.

Президент Південної Кореї пояснив, що питання дуже чутливе — воно здатне серйозно вплинути на дипломатію, національну безпеку і ситуацію на Корейському півострові. Саме через ці ризики Сеул і Київ погодили передачу військових без розголосу.

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Позиція України

В Офісі президента України, відповідаючи на запит агентства Yonhap, заявили, що оприлюднили лише сам факт передачі, без подробиць процесу. Тримати в таємниці всю операцію, за словами Києва, було б дивно.

Ще в середу, одразу після виступу Зеленського, там уточнили: передачу провели через прямий діалог із Сеулом.

Реакція на критику опозиції

Лі Чже Мьон також прокоментував критику опозиційних партій щодо угоди про конфіденційність, заявивши, що було б "жорстоко й безвідповідально" розголошувати передачу, незалежно від того, як це вплине на міжкорейські відносини, чи могло б призвести до чиєїсь смерті або зашкодити національним інтересам. Він висловив сподівання, що негуманні війни, в яких гинуть чи страждають невинні люди, якнайшвидше закінчаться.

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Довідка

Сеул і Київ обговорювали можливу передачу після того, як обидва полонені висловили бажання переїхати до Південної Кореї — про їхні письмові звернення з таким проханням повідомлялося ще в грудні 2025 року.

За Конституцією Республіки Корея, жителі Півночі є громадянами країни, тож Сеул зобов'язаний приймати їх на своїй території, якщо вони цього хочуть. Досі уряд відмовлявся підтверджувати прибуття військових, посилаючись на загрозу безпеці та життю самих полонених і їхніх родин, які залишаються в КНДР.

Що передувало

Про передачу полонених Зеленський оголосив під час виступу на Генасамблеї ООН 23 вересня.

У грудні 2025 року двоє військових КНДР, яких українські захисники взяли в полон під час бойових дій, написали лист із проханням дозволити їм виїхати до Південної Кореї.

Нагадаємо, 11 січня 2025 року стало відомо, що українські військові взяли в полон на території Курської області РФ двох солдатів із Північної Кореї.

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