Південна Корея не планує передавати Україні летальну зброю та системи ППО – ЗМІ

Південна Корея наразі не планує постачати Україні летальне озброєння або системи протиповітряної оборони. Сеул заявляє, що продовжить підтримувати Київ переважно гуманітарною допомогою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Korea Times із посиланням на високопосадовця Міністерства закордонних справ Південної Кореї.

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За словами дипломата, передача Південною Кореєю оборонних засобів іншим країнам здійснюється відповідно до національного законодавства.

Він зазначив, що уряд Південної Кореї вже підтримував Україну в низці сфер, зокрема в енергетиці, інфраструктурі, охороні здоров'я та освіті. Надалі Сеул має намір розглядати можливості допомоги Україні у відновленні миру та повоєнній відбудові.

Позиція Південної Кореї прозвучала після закликів президента України Володимира Зеленського посилити військову співпрацю та надати Києву необхідне оборонне озброєння. Зокрема, йдеться про допомогу на тлі повідомлень щодо відправки нових північнокорейських військових до Росії.

Зеленський заявляв, що в Південній Кореї існують конституційні обмеження щодо передачі зброї, однак Україна розраховує на подальше співробітництво.

"У Південній Кореї є юридичне обмеження згідно з Конституцією, це їх вибір. Але ми б хотіли співробітництво й розраховуємо на це, наші дипломати спілкуються", – сказав президент.

Південнокорейський дипломат не підтвердив інформацію про дипломатичні переговори щодо передачі Україні озброєння, а також не став підтверджувати дані про додаткове розгортання військ КНДР у Росії.

Водночас представник МЗС Південної Кореї наголосив, що військова співпраця між Північною Кореєю та Росією становить безпосередню загрозу для безпеки його країни та суперечить резолюціям ООН.

"Позиція нашого уряду полягає в тому, що ця співпраця має негайно припинитися. Ми уважно стежимо за цим питанням", – заявив дипломат.

Що передувало?

Південна Корея підтвердила надання Україні нового пакета допомоги на суму 100 мільйонів доларів.

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