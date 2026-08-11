Южная Корея не планирует передавать Украине летальное оружие и системы ПВО - СМИ

Южная Корея пока не планирует поставлять Украине летальное вооружение или системы противовоздушной обороны. Сеул заявляет, что продолжит оказывать Киеву поддержку преимущественно в виде гуманитарной помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Korea Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Министерства иностранных дел Южной Кореи.

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По словам дипломата, передача Южной Кореей оборонных средств другим странам осуществляется в соответствии с национальным законодательством.

Он отметил, что правительство Южной Кореи уже оказывало поддержку Украине в ряде сфер, в частности в энергетике, инфраструктуре, здравоохранении и образовании. В дальнейшем Сеул намерен рассматривать возможности оказания помощи Украине в восстановлении мира и послевоенном восстановлении.

Позиция Южной Кореи прозвучала после призывов президента Украины Владимира Зеленского усилить военное сотрудничество и предоставить Киеву необходимое оборонное вооружение. В частности, речь идет о помощи на фоне сообщений об отправке новых северокорейских военных в Россию.

Зеленский заявлял, что в Южной Корее существуют конституционные ограничения на передачу оружия, однако Украина рассчитывает на дальнейшее сотрудничество.

"В Южной Корее есть юридическое ограничение в соответствии с Конституцией, это их выбор. Но мы хотели бы сотрудничества и рассчитываем на него, наши дипломаты ведут переговоры", — сказал президент.

Южнокорейский дипломат не подтвердил информацию о дипломатических переговорах по передаче Украине вооружения, а также не стал подтверждать данные о дополнительном развертывании войск КНДР в России.

В то же время представитель МИД Южной Кореи подчеркнул, что военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией представляет непосредственную угрозу для безопасности его страны и противоречит резолюциям ООН.

"Позиция нашего правительства заключается в том, что это сотрудничество должно быть немедленно прекращено. Мы внимательно следим за этим вопросом", — заявил дипломат.

Что этому предшествовало?

Южная Корея подтвердила предоставление Украине нового пакета помощи на сумму 100 миллионов долларов.

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