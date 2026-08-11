Южная Корея не планирует передавать Украине летальное оружие и системы ПВО - СМИ
Южная Корея пока не планирует поставлять Украине летальное вооружение или системы противовоздушной обороны. Сеул заявляет, что продолжит оказывать Киеву поддержку преимущественно в виде гуманитарной помощи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Korea Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Министерства иностранных дел Южной Кореи.
По словам дипломата, передача Южной Кореей оборонных средств другим странам осуществляется в соответствии с национальным законодательством.
Он отметил, что правительство Южной Кореи уже оказывало поддержку Украине в ряде сфер, в частности в энергетике, инфраструктуре, здравоохранении и образовании. В дальнейшем Сеул намерен рассматривать возможности оказания помощи Украине в восстановлении мира и послевоенном восстановлении.
Позиция Южной Кореи прозвучала после призывов президента Украины Владимира Зеленского усилить военное сотрудничество и предоставить Киеву необходимое оборонное вооружение. В частности, речь идет о помощи на фоне сообщений об отправке новых северокорейских военных в Россию.
Зеленский заявлял, что в Южной Корее существуют конституционные ограничения на передачу оружия, однако Украина рассчитывает на дальнейшее сотрудничество.
"В Южной Корее есть юридическое ограничение в соответствии с Конституцией, это их выбор. Но мы хотели бы сотрудничества и рассчитываем на него, наши дипломаты ведут переговоры", — сказал президент.
Южнокорейский дипломат не подтвердил информацию о дипломатических переговорах по передаче Украине вооружения, а также не стал подтверждать данные о дополнительном развертывании войск КНДР в России.
В то же время представитель МИД Южной Кореи подчеркнул, что военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией представляет непосредственную угрозу для безопасности его страны и противоречит резолюциям ООН.
"Позиция нашего правительства заключается в том, что это сотрудничество должно быть немедленно прекращено. Мы внимательно следим за этим вопросом", — заявил дипломат.
Что этому предшествовало?
Южная Корея подтвердила предоставление Украине нового пакета помощи на сумму 100 миллионов долларов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а дурака включає Корея, точно?