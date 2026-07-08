Южная Корея подтвердила пакет помощи Украине на 100 миллионов долларов, - Сибига
Южная Корея подтвердила предоставление Украине нового пакета помощи на сумму 100 миллионов долларов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам на брифинге в Анкаре в рамках саммита НАТО сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
По словам министра, президент Республики Корея во время встречи подтвердил решение о выделении Украине пакета помощи.
"Отдельно хочу выделить встречу с президентом Южной Кореи. Президент Кореи подтвердил предоставление Украине пакета помощи в размере 100 млн долларов", - сказал Сибига.
Глава украинского МИД также отметил, что в ходе переговоров стороны обсудили взаимосвязь безопасности Украины и Южной Кореи.
По его словам, это связано прежде всего с привлечением Россией военнослужащих Северной Кореи к войне против Украины.
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