Южная Корея подтвердила пакет помощи Украине на 100 миллионов долларов, - Сибига

Южная Корея подтвердила предоставление Украине нового пакета помощи на сумму 100 миллионов долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам на брифинге в Анкаре в рамках саммита НАТО сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам министра, президент Республики Корея во время встречи подтвердил решение о выделении Украине пакета помощи.

"Отдельно хочу выделить встречу с президентом Южной Кореи. Президент Кореи подтвердил предоставление Украине пакета помощи в размере 100 млн долларов", - сказал Сибига.

Глава украинского МИД также отметил, что в ходе переговоров стороны обсудили взаимосвязь безопасности Украины и Южной Кореи.

По его словам, это связано прежде всего с привлечением Россией военнослужащих Северной Кореи к войне против Украины.

Читайте: Чехия не будет блокировать пакет помощи Украине на €70 млрд, однако и не будет брать на себя новых финансовых обязательств