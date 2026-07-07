Чехия не будет блокировать пакет помощи Украине на €70 млрд, однако и не будет брать на себя новых финансовых обязательств

Прага не будет препятствовать решению саммита НАТО о выделении Украине по 70 млрд евро военной помощи в год в 2026–2027 годах, однако сама не будет брать на себя финансовых обязательств.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на České Noviny, об этом перед отъездом на саммит НАТО в Анкару заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

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По словам Бабиша, Чехия не будет выделять средства из государственного бюджета на поддержку Украины, поскольку приоритетом для страны является выполнение собственных оборонных обязательств перед Альянсом.

"Мы, конечно, не будем выделять средства из чешского бюджета на Украину, поскольку эти деньги нам в первую очередь нужны для выполнения требования о двух процентах расходов на оборону. Логично, что эти средства, как и раньше, выделят крупные страны", — заявил чешский премьер.

В то же время президент Чехии Петр Павел высказал противоположную позицию. Он подчеркнул, что для Праги было бы нелогично прекращать поддержку Украины, поскольку именно те государства, которые больше всего помогали Киеву, будут иметь лучшие возможности для участия в будущем восстановлении страны.

"С нашей точки зрения было бы неразумно, если бы мы через четыре с половиной года, в течение которых мы интенсивно поддерживаем Украину, усложнили себе позицию в отношении возможного участия в её восстановлении, прекратив её поддержку", – заявил Павел.

Президент Чехии также подчеркнул, что суверенная Украина с сильной и хорошо оснащенной армией является одной из ключевых гарантий безопасности Европы, и отметил, что в стране необходимо продолжить дискуссию о долгосрочной поддержке Киева.

Чехия в следующем году увеличит оборонный бюджет на 36 млрд крон, чтобы достичь цели НАТО

Правительство Чехии планирует увеличить бюджет Министерства обороны на 36 млрд чешских крон в 2027 году, что позволит стране впервые выполнить обязательства НАТО по расходам на оборону на уровне 2% валового внутреннего продукта.

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По его словам, в этом году Чехия не сможет достичь необходимого показателя, несмотря на усилия правительства. В настоящее время оборонный бюджет составляет 154,79 млрд крон, что соответствует примерно 1,8% ВВП. Кроме того, еще 30 млрд крон на нужды обороны должны быть направлены из других статей государственного бюджета.

"В следующем году мы увеличим оборонный бюджет на 36 миллиардов крон, и поэтому впервые должны достичь двух процентов", — заявил Бабиш.

Он также назвал саммит НАТО в Анкаре одним из важнейших для Альянса и отметил, что ожидает переговоров с президентом США Дональдом Трампом, хотя не знает, удастся ли ему пообщаться с ним лично.

Премьер подчеркнул, что одним из приоритетов правительства остается увеличение численности чешской армии, а также реализация новой оборонной концепции, которая предусматривает развитие противовоздушной обороны, средств борьбы с беспилотниками и выполнение обязательств перед НАТО по формированию определенных военных способностей.

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