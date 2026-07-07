Чехія не блокуватиме пакет допомоги Україні на €70 млрд, проте і не братиме на себе нових фінансових зобов’язань

Прага не блокуватиме рішення саміту НАТО про виділення Україні по 70 млрд євро військової допомоги на рік у 2026–2027 роках, однак сама не братиме на себе фінансових зобов'язань.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на České Noviny, про це перед відбуттям на саміт НАТО в Анкару заявив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш.

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За словами Бабіша, Чехія не виділятиме коштів із державного бюджету на підтримку України, оскільки пріоритетом для країни є виконання власних оборонних зобов'язань перед Альянсом.

"Ми, звісно, не будемо виділяти кошти з чеського бюджету на Україну, оскільки ці гроші нам насамперед потрібні для виконання вимоги щодо двох відсотків витрат на оборону. Логічно, що ці кошти, як і раніше, виплатять великі країни", – заявив чеський прем'єр.

Водночас президент Чехії Петр Павел висловив протилежну позицію. Він наголосив, що Празі було б нелогічно припиняти підтримку України, оскільки саме держави, які найбільше допомагали Києву, матимуть кращі можливості для участі у майбутній відбудові країни.

"З нашої точки зору було б нерозумно, якби ми через чотири з половиною роки, протягом яких ми інтенсивно підтримуємо Україну, ускладнили собі позицію щодо можливої участі в її відновленні, припинивши її підтримку", – заявив Павел.

Президент Чехії також підкреслив, що суверенна Україна із сильною та добре оснащеною армією є однією з ключових гарантій безпеки Європи, і зазначив, що в країні необхідно продовжити дискусію щодо довгострокової підтримки Києва.

Чехія наступного року збільшить оборонний бюджет на 36 млрд крон, щоб досягти цілі НАТО

Уряд Чехії планує збільшити бюджет Міністерства оборони на 36 млрд чеських крон у 2027 році, що дозволить країні вперше виконати зобов'язання НАТО щодо витрат на оборону на рівні 2% валового внутрішнього продукту.

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За його словами, цього року Чехія не зможе досягти необхідного показника, попри зусилля уряду. Наразі оборонний бюджет становить 154,79 млрд крон, що відповідає приблизно 1,8% ВВП. Крім того, ще 30 млрд крон на потреби оборони мають бути спрямовані з інших статей державного бюджету.

"Наступного року ми збільшимо оборонний бюджет на 36 мільярдів крон, і тому вперше повинні досягти двох відсотків", – заявив Бабіш.

Він також назвав саміт НАТО в Анкарі одним із найважливіших для Альянсу та зазначив, що очікує на переговори з президентом США Дональд Трамп, хоча не знає, чи матиме можливість поспілкуватися з ним особисто.

Прем'єр наголосив, що одним із пріоритетів уряду залишається збільшення чисельності чеської армії, а також реалізація нової оборонної концепції, яка передбачає розвиток протиповітряної оборони, засобів боротьби з безпілотниками та виконання зобов'язань перед НАТО щодо формування визначених військових спроможностей.

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