Нідерланди закликали Європу готувати довгострокові гарантії безпеки для України

Консультативна рада з міжнародних питань Нідерландів (AIV) закликала Європу вже зараз готуватися до створення сил гарантування безпеки України та посилення оборонного потенціалу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

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У висновку AIV наголошується, що безпека України нерозривно пов'язана з безпекою всього європейського континенту.

"Оскільки безпека України безпосередньо пов'язана з безпекою всієї Європи, AIV рекомендує Нідерландам та іншим європейським країнам активно готуватися до створення міжнародних сил гарантування безпеки, а також до подальшого зміцнення оборонних спроможностей України та Європи", – йдеться у документі.

У Раді зазначають, що можливість припинення вогню безпосередньо залежить від збереження масштабної військової допомоги Україні. Водночас тривале перемир'я буде можливим лише за наявності конкретних, юридично закріплених і таких, що підлягають виконанню, гарантій безпеки.

На думку експертів, майбутні домовленості повинні визначати відповідальних за їх виконання, механізми реагування на можливі порушення та необхідні військові ресурси.

Українська армія має залишатися ключовим елементом безпеки

AIV вважає одним із головних компонентів майбутніх гарантій створення міжнародних сил безпеки. При цьому йдеться не про нейтральну місію спостерігачів, а про військовий контингент, здатний стримувати можливу агресію та захищати Україну у разі нового нападу.

Функції моніторингу та контролю за дотриманням режиму припинення вогню, на думку Ради, можуть виконувати окремі міжнародні структури, зокрема ОБСЄ або інша відповідна організація.

Також AIV підтримує провідну роль Європи у "Коаліції охочих", яка могла б здійснювати політичне та військове керівництво міжнародними силами безпеки у тісній координації з НАТО. Правовою основою для такої місії може стати стаття 51 Статуту ООН, що передбачає право на колективну самооборону на прохання України.

У документі окремо наголошується, що міжнародні сили не можуть замінити сильну українську армію. Саме тому Європа має забезпечити довгострокову підтримку Сил оборони України та одночасно інвестувати у власну оборонну промисловість.

Крім того, в AIV закликають розглядати Україну не лише як отримувача допомоги, а і як стратегічного партнера, який завдяки війні здобув унікальний досвід у сфері сучасних військових технологій, виробництва озброєння та оборонних інновацій, корисний для європейських союзників.

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