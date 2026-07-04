Нидерланды призвали Европу подготовить долгосрочные гарантии безопасности для Украины

Консультативный совет по международным вопросам Нидерландов (AIV) призвал Европу уже сейчас готовиться к созданию сил по обеспечению безопасности Украины и укреплению оборонного потенциала.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

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В заключении AIV отмечается, что безопасность Украины неразрывно связана с безопасностью всего европейского континента.

"Поскольку безопасность Украины напрямую связана с безопасностью всей Европы, AIV рекомендует Нидерландам и другим европейским странам активно готовиться к созданию международных сил по обеспечению безопасности, а также к дальнейшему укреплению оборонного потенциала Украины и Европы", — говорится в документе.

В Совете отмечают, что возможность прекращения огня напрямую зависит от сохранения масштабной военной помощи Украине. В то же время длительное перемирие будет возможным лишь при наличии конкретных, юридически закрепленных и подлежащих исполнению гарантий безопасности.

По мнению экспертов, будущие договоренности должны определять ответственных за их выполнение, механизмы реагирования на возможные нарушения и необходимые военные ресурсы.

Украинская армия должна оставаться ключевым элементом безопасности

AIV считает одним из главных компонентов будущих гарантий создание международных сил безопасности. При этом речь идет не о нейтральной миссии наблюдателей, а о военном контингенте, способном сдерживать возможную агрессию и защищать Украину в случае нового нападения.

Функции мониторинга и контроля за соблюдением режима прекращения огня, по мнению Совета, могут выполнять отдельные международные структуры, в частности ОБСЕ или другая соответствующая организация.

Также AIV поддерживает ведущую роль Европы в "Коалиции желающих", которая могла бы осуществлять политическое и военное руководство международными силами безопасности в тесной координации с НАТО. Правовой основой для такой миссии может стать статья 51 Устава ООН, предусматривающая право на коллективную самооборону по просьбе Украины.

В документе отдельно подчеркивается, что международные силы не могут заменить сильную украинскую армию. Именно поэтому Европа должна обеспечить долгосрочную поддержку Сил обороны Украины и одновременно инвестировать в собственную оборонную промышленность.

Кроме того, в AIV призывают рассматривать Украину не только как получателя помощи, но и как стратегического партнера, который благодаря войне приобрел уникальный опыт в сфере современных военных технологий, производства вооружения и оборонных инноваций, полезный для европейских союзников.

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