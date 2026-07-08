Південна Корея підтвердила пакет допомоги Україні на 100 мільйонів доларів, - Сибіга

Південна Корея підтвердила надання Україні нового пакета допомоги на суму 100 мільйонів доларів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це журналістам на брифінгу в Анкарі на полях саміту НАТО повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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За словами міністра, президент Республіки Корея під час зустрічі підтвердив рішення про виділення Україні пакета допомоги.

"Окремо хочу виділити зустріч з президентом Південної Кореї. Президент Кореї підтвердив надання Україні пакету допомоги у розмірі 100 млн доларів", – сказав Сибіга.

Глава українського МЗС також зазначив, що під час переговорів сторони обговорили взаємозв'язок безпеки України та Південної Кореї.

За його словами, це пов'язано насамперед із залученням Росією військовослужбовців Північної Кореї до війни проти України.

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