Украина предложила Южной Корее партнерство в сфере безопасности на фоне сотрудничества РФ и КНДР, - Сибига

На фоне укрепления сотрудничества между Россией и Северной Кореей Украина предложила Сеулу расширить партнерство в сфере безопасности и поделиться практическим опытом противодействия современным угрозам.

Об этом пишет в соцсети Х глава МИД Андрей Сибига, который в настоящее время находится с официальным визитом в демилитаризованной зоне в Корее, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Из-за участия КНДР в войне против Украины и поддержки режима в Пхеньяне Москва экспортирует нестабильность на Корейский полуостров. Напротив, Украина готова экспортировать безопасность и делиться своим опытом. Мы предлагаем нашим партнерам в РК взаимовыгодное партнерство в сфере безопасности", - пишет он.

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Сибига также добавил, что настоящий мир никогда не поддерживается пустыми клочками бумаги, такими как Будапештский меморандум, а силой реального сдерживания.