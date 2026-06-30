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Новини Співпраця КНДР та РФ Відносини Південної Кореї та КНДР
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Україна запропонувала Південній Кореї партнерство у сфері безпеки на тлі співпраці РФ і КНДР, - Сибіга

сибіга в сеулі

На тлі зміцнення співпраці Росії й Північної Кореї Україна запропонувала Сеулу розширити партнерство у сфері безпеки та поділитися практичним досвідом протидії сучасним загрозам.

Про це пише у соцмережі Х голова МЗС Андрій Сибіга, який наразі перебуває із офіційним візитом у демілітаризованій зоні в Кореї, інформує Цензор.НЕТ.

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"Через участь КНДР у війні проти України та підтримку режиму в Пхеньяні, Москва експортує нестабільність на Корейський півострів. Навпаки, Україна готова експортувати безпеку та ділитися своїм досвідом. Ми пропонуємо нашим партнерам у РК взаємовигідне партнерство у сфері безпеки", - пише він.

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Сибіга також додав, що справжній мир ніколи не підтримується порожніми клаптиками паперу, такими як Будапештський меморандум, а силою реального стримування.

Автор: 

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