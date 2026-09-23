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Україна передала Південній Кореї двох полонених північнокорейців, - Зеленський

Зеленський виступив в ООН

Україна нещодавно передала Південній Кореї двох північнокорейських військовополонених, захоплених на полі бою.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній асамблеї ООН, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Передача полонених Сеулу

"Нещодавно ми відправили двох військовополонених Північної Кореї до Південної Кореї. Один із них, коли зрозумів, що потрапляє в полон, намагався накласти на себе руки. Він шокований, що доля не дала йому померти. Ось так виховують людей у Північній Кореї. Це реальність. У них забирають право вибору і вбивають у голову, що вони повинні померти, незважаючи ні на що", - сказав глава держави.

Президент зауважив, що відправлені Кім Чен Ином на допомогу Путіну північнокорейські війська вже зазнали суттєвих втрат. За словами Зеленського, диктатор КНДР фактично використав власних громадян як валюту в обмін на військові технології.

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Що передувало 

  • У грудні 2025 року двоє військових КНДР, яких українські захисники взяли в полон під час бойових дій, написали лист із проханням дозволити їм виїхати до Південної Кореї.
  • Нагадаємо, 11 січня 2025 року стало відомо, що українські військові взяли в полон на території Курської області РФ двох солдатів із Північної Кореї.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27134) КНДР (1264) полонені (2538)
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Топ коментарі
+17
Якщо Південна Корея не продає нам зброю для захисту то ви містер -лох!
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23.09.2026 23:38 Відповісти
+11
В може можна було виміняти за них з десяток Азовців!?... З " евакуації", яку ти, г ни да їм забезпечив? ...
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23.09.2026 23:29 Відповісти
+11
Всі ці заяви недрречні. Про що завгодно говорить, але не про Україну, не про страждання українців, не про Олешки, а про якусь х...ю, яка має викликати по його задумці ще більше агресії в бік України.
Зупиниться вже в сіоєму моразмі, це ж не шоу!!!
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23.09.2026 23:34 Відповісти

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