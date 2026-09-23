Україна передала Південній Кореї двох полонених північнокорейців, - Зеленський

Україна нещодавно передала Південній Кореї двох північнокорейських військовополонених, захоплених на полі бою.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній асамблеї ООН, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Передача полонених Сеулу

"Нещодавно ми відправили двох військовополонених Північної Кореї до Південної Кореї. Один із них, коли зрозумів, що потрапляє в полон, намагався накласти на себе руки. Він шокований, що доля не дала йому померти. Ось так виховують людей у Північній Кореї. Це реальність. У них забирають право вибору і вбивають у голову, що вони повинні померти, незважаючи ні на що", - сказав глава держави.

Президент зауважив, що відправлені Кім Чен Ином на допомогу Путіну північнокорейські війська вже зазнали суттєвих втрат. За словами Зеленського, диктатор КНДР фактично використав власних громадян як валюту в обмін на військові технології.

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Що передувало

У грудні 2025 року двоє військових КНДР, яких українські захисники взяли в полон під час бойових дій, написали лист із проханням дозволити їм виїхати до Південної Кореї.

Нагадаємо, 11 січня 2025 року стало відомо, що українські військові взяли в полон на території Курської області РФ двох солдатів із Північної Кореї.

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