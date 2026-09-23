Україна передала Південній Кореї двох полонених північнокорейців, - Зеленський
Україна нещодавно передала Південній Кореї двох північнокорейських військовополонених, захоплених на полі бою.
Про це розповів президент Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній асамблеї ООН, повідомляє Цензор.НЕТ.
Передача полонених Сеулу
"Нещодавно ми відправили двох військовополонених Північної Кореї до Південної Кореї. Один із них, коли зрозумів, що потрапляє в полон, намагався накласти на себе руки. Він шокований, що доля не дала йому померти. Ось так виховують людей у Північній Кореї. Це реальність. У них забирають право вибору і вбивають у голову, що вони повинні померти, незважаючи ні на що", - сказав глава держави.
Президент зауважив, що відправлені Кім Чен Ином на допомогу Путіну північнокорейські війська вже зазнали суттєвих втрат. За словами Зеленського, диктатор КНДР фактично використав власних громадян як валюту в обмін на військові технології.
Що передувало
- У грудні 2025 року двоє військових КНДР, яких українські захисники взяли в полон під час бойових дій, написали лист із проханням дозволити їм виїхати до Південної Кореї.
- Нагадаємо, 11 січня 2025 року стало відомо, що українські військові взяли в полон на території Курської області РФ двох солдатів із Північної Кореї.
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