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Украина передала Южной Корее двух пленных северокорейцев, - Зеленский

Зеленский выступил в ООН

Украина недавно передала Южной Корее двух северокорейских военнопленных, захваченных на поле боя.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН, сообщает Цензор.НЕТ.

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Передача пленных Сеулу

"Недавно мы отправили двух военнопленных из Северной Кореи в Южную Корею. Один из них, когда понял, что попадает в плен, пытался покончить с собой. Он в шоке от того, что судьба не дала ему умереть. Вот так воспитывают людей в Северной Корее. Это реальность. У них отнимают право выбора и вбивают в голову, что они должны умереть, несмотря ни на что", — сказал глава государства.

Президент отметил, что отправленные Ким Чен Ыном на помощь Путину северокорейские войска уже понесли существенные потери. По словам Зеленского, диктатор КНДР фактически использовал своих граждан в качестве валюты в обмен на военные технологии.

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Что предшествовало 

  • В декабре 2025 года двое военнослужащих КНДР, которых украинские защитники взяли в плен во время боевых действий, написали письмо с просьбой разрешить им уехать в Южную Корею.
  • Напомним, 11 января 2025 года стало известно, что украинские военные взяли в плен на территории Курской области РФ двух солдат из Северной Кореи.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25980) КНДР (1328) пленные (2425)
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Топ комментарии
+17
Якщо Південна Корея не продає нам зброю для захисту то ви містер -лох!
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23.09.2026 23:38 Ответить
+11
В може можна було виміняти за них з десяток Азовців!?... З " евакуації", яку ти, г ни да їм забезпечив? ...
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23.09.2026 23:29 Ответить
+11
Всі ці заяви недрречні. Про що завгодно говорить, але не про Україну, не про страждання українців, не про Олешки, а про якусь х...ю, яка має викликати по його задумці ще більше агресії в бік України.
Зупиниться вже в сіоєму моразмі, це ж не шоу!!!
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23.09.2026 23:34 Ответить

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