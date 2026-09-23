Украина передала Южной Корее двух пленных северокорейцев, - Зеленский

Украина недавно передала Южной Корее двух северокорейских военнопленных, захваченных на поле боя.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН, сообщает Цензор.НЕТ.

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Передача пленных Сеулу

"Недавно мы отправили двух военнопленных из Северной Кореи в Южную Корею. Один из них, когда понял, что попадает в плен, пытался покончить с собой. Он в шоке от того, что судьба не дала ему умереть. Вот так воспитывают людей в Северной Корее. Это реальность. У них отнимают право выбора и вбивают в голову, что они должны умереть, несмотря ни на что", — сказал глава государства.

Президент отметил, что отправленные Ким Чен Ыном на помощь Путину северокорейские войска уже понесли существенные потери. По словам Зеленского, диктатор КНДР фактически использовал своих граждан в качестве валюты в обмен на военные технологии.

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Что предшествовало

В декабре 2025 года двое военнослужащих КНДР, которых украинские защитники взяли в плен во время боевых действий, написали письмо с просьбой разрешить им уехать в Южную Корею.

Напомним, 11 января 2025 года стало известно, что украинские военные взяли в плен на территории Курской области РФ двух солдат из Северной Кореи.

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