Украина передала Южной Корее двух пленных северокорейцев, - Зеленский
Украина недавно передала Южной Корее двух северокорейских военнопленных, захваченных на поле боя.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН, сообщает Цензор.НЕТ.
Передача пленных Сеулу
"Недавно мы отправили двух военнопленных из Северной Кореи в Южную Корею. Один из них, когда понял, что попадает в плен, пытался покончить с собой. Он в шоке от того, что судьба не дала ему умереть. Вот так воспитывают людей в Северной Корее. Это реальность. У них отнимают право выбора и вбивают в голову, что они должны умереть, несмотря ни на что", — сказал глава государства.
Президент отметил, что отправленные Ким Чен Ыном на помощь Путину северокорейские войска уже понесли существенные потери. По словам Зеленского, диктатор КНДР фактически использовал своих граждан в качестве валюты в обмен на военные технологии.
Что предшествовало
- В декабре 2025 года двое военнослужащих КНДР, которых украинские защитники взяли в плен во время боевых действий, написали письмо с просьбой разрешить им уехать в Южную Корею.
- Напомним, 11 января 2025 года стало известно, что украинские военные взяли в плен на территории Курской области РФ двух солдат из Северной Кореи.
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