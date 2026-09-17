Россия привлекла до 25 тысяч работников из КНДР к производству дронов для войны против Украины

До 25 тысяч граждан Северной Кореи могут быть задействованы в России в производстве беспилотников, используемых в войне против Украины. Рабочих из КНДР, в частности, направляют в особую экономическую зону "Алабуга" в Татарстане, где производят ударные дроны на базе иранских Shahed.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом говорится в докладе Многосторонней группы по мониторингу санкций (MSMT).

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По данным группы, привлечение северокорейских работников происходит вопреки санкциям ООН. Для обхода ограничений граждан КНДР оформляют в России как студентов.

Средняя зарплата таких работников составляет около 7,5 тыс. долларов в год, однако значительную часть заработанных ими средств забирает режим в Пхеньяне. В некоторых случаях, по данным исследователей, сумма удержаний может даже превышать заработок.

В то же время власти КНДР жестко контролируют передвижения своих граждан за рубежом и их контакты с иностранцами. Работники, пытающиеся сбежать, рискуют подвергнуть репрессиям своих родственников, оставшихся в Северной Корее.

По оценке MSMT, в конце 2025 года в России находились от 15 до 30 тысяч северокорейских работников. В Китае их число составляло от 20 до 70 тысяч. При этом Россия является более привлекательным направлением для Пхеньяна из-за более высоких заработков.

В 2025 году Россия выдала гражданам КНДР более 36,4 тыс. виз - почти в четыре раза больше, чем годом ранее. Около 35,8 тыс. из них были оформлены как студенческие.

По подсчетам группы, труд граждан КНДР за рубежом мог принести режиму Ким Чен Ына до 800 млн долларов в 2025 году. Эти доходы, как отмечают исследователи, помогают Пхеньяну финансировать ядерную и баллистическую ракетные программы, что также нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.

MSMT объединяет 11 государств, среди которых США, Южная Корея и Япония. Механизм был создан после того, как Россия в 2024 году заблокировала продление мандата группы экспертов ООН, которая контролировала выполнение санкций в отношении КНДР.