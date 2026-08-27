Россия просит у КНДР новые баллистические ракеты KN-30 и до 50 тысяч военнослужащих, - ГУР

Россия пытается получить от Северной Кореи новые баллистические ракеты KN-30, которые в ГУР называют в три раза мощнее, чем KN-23/24. Москва также просит Пхеньян передать в общей сложности 120 баллистических ракет, шесть пусковых установок и направить до 50 тысяч военнослужащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

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Москва хочет получить новый пакет оружия и военных

По данным украинской военной разведки, Россия ведет переговоры с КНДР об очередном пакете военной помощи, который Москва стремится получить перед осенне-зимним периодом.

Предварительно российская сторона запросила 120 баллистических ракет и шесть пусковых установок к ним. Кроме того, речь идет о ракетном подразделении КНДР численностью до 90 человек.

Еще более масштабным может стать привлечение северокорейских военных. По оценке ГУР, Москва просит направить контингент численностью от 30 до 50 тысяч человек. Где именно Россия планирует его использовать, украинской разведке пока неизвестно.

Отдельно Москва обратилась к Пхеньяну с просьбой о передаче новых баллистических ракет KN-30. В ГУР отмечают, что они примерно в три раза мощнее ракет KN-23/24, которые Россия уже получала от Северной Кореи.

В то же время фактической передачи KN-30 российской стороне украинская разведка пока не зафиксировала.

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РФ уже получила 40 ракет KN-23/24

По словам Черняка, из запрошенного нового пакета военной помощи Москва уже получила 40 северокорейских баллистических ракет KN-23/24.

Две из них российские войска уже применили во время одной из недавних атак на Украину.

Представитель ГУР подчеркнул, что наращивание ракетного арсенала является частью российской стратегии давления не только на украинскую оборону и инфраструктуру, но и на общество.

"Ракетный террор - часть стратегии Кремля, направленная на усиление страха, разжигание деструктивных настроений и конфликтов внутри Украины. То есть агрессор таким образом оказывает давление на украинское общество, пытается подорвать нашу стойкость", - пояснил Черняк.

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Окончательный объем помощи могут определить в сентябре

В ГУР ожидают, что окончательные параметры нового пакета северокорейской военной помощи России будут определены в ходе переговоров российского диктатора Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в сентябре.

Таким образом, речь сейчас идет именно о запросах Москвы и переговорах с Пхеньяном: передачу России ракет KN-30 или всего заявленного контингента северокорейских военных украинская разведка не подтверждает.

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