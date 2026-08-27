Росія просить у КНДР нові балістичні ракети KN-30 та до 50 тисяч військових, - ГУР

Росія намагається отримати від Північної Кореї нові балістичні ракети KN-30, які в ГУР називають утричі потужнішими за KN-23/24. Москва також просить Пхеньян передати загалом 120 балістичних ракет, шість пускових установок і направити до 50 тисяч військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк.

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Москва хоче отримати новий пакет зброї та військових

За даними української воєнної розвідки, Росія веде переговори з КНДР про черговий пакет військової допомоги, який Москва прагне отримати перед осінньо-зимовим періодом.

Попередньо російська сторона запросила 120 балістичних ракет та шість пускових установок до них. Крім того, йдеться про ракетний підрозділ КНДР чисельністю до 90 осіб.

Ще масштабнішим може бути залучення північнокорейських військових. За оцінкою ГУР, Москва просить направити контингент чисельністю від 30 до 50 тисяч осіб. Де саме Росія планує його використовувати, українській розвідці наразі невідомо.

Окремо Москва звернулася до Пхеньяна щодо передачі нових балістичних ракет KN-30. У ГУР зазначають, що вони приблизно утричі потужніші за ракети KN-23/24, які Росія вже отримувала від Північної Кореї.

Водночас фактичної передачі KN-30 російській стороні українська розвідка наразі не зафіксувала.

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РФ уже отримала 40 ракет KN-23/24

За словами Черняка, із запитуваного нового пакета військової допомоги Москва вже отримала 40 північнокорейських балістичних ракет KN-23/24.

Дві з них російські війська вже використали під час однієї з нещодавніх атак по Україні.

Представник ГУР наголосив, що нарощування ракетного арсеналу є частиною російської стратегії тиску не лише на українську оборону та інфраструктуру, а й на суспільство.

"Ракетний терор – частина стратегії Кремля, спрямована на посилення страху, розпалювання деструктиву й конфліктів усередині України. Тобто агресор у такий спосіб тисне на українське суспільство, намагається підірвати нашу стійкість", – пояснив Черняк.

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Остаточний обсяг допомоги можуть визначити у вересні

У ГУР очікують, що остаточні параметри нового пакета північнокорейської військової допомоги Росії визначатимуть під час переговорів російського диктатора Володимира Путіна та лідера КНДР Кім Чен Ина у вересні.

Таким чином, наразі йдеться саме про запити Москви та переговори з Пхеньяном: передачу Росії ракет KN-30 або всього заявленого контингенту північнокорейських військових українська розвідка не підтверджує.

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