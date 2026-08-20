КНДР заперечує плани відправити до Росії ще 50 тисяч військових, про які заявляв Зеленський

Північна Корея заперечила інформацію про можливе направлення до Росії ще 50 тисяч своїх військовослужбовців, про яке раніше заявляв президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявила сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон, слова якої наводить північнокорейське державне агентство KCNA.

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Кім Йо Чжон заперечила заяву Зеленського

Представниця керівництва КНДР назвала твердження українського президента про додаткове розгортання північнокорейських військових "безпідставним".

За її словами, інформація про можливе відправлення ще 50 тисяч військових КНДР до Росії є "інсценованим інцидентом".

Водночас Північна Корея вже надавала Росії військову допомогу у війні проти України.

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Військові КНДР уже воювали на боці Росії

У 2024 році Володимир Путін та Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який, зокрема, передбачає взаємну військову допомогу.

З осені 2024 року понад 14 тисяч північнокорейських військовослужбовців були залучені до бойових дій разом із російськими силами в Курській області РФ проти України.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія отримала від Північної Кореї додаткові балістичні ракети, а також говорив про можливість розміщення на території РФ нових підрозділів військ КНДР.

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