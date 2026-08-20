КНДР отрицает планы отправить в Россию еще 50 тысяч военнослужащих, о которых заявлял Зеленский

Северная Корея опровергла информацию о возможном направлении в Россию еще 50 тысяч своих военнослужащих, о чем ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявила сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, слова которой приводит северокорейское государственное агентство KCNA.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ким Ё Чжон опровергла заявление Зеленского

Представительница руководства КНДР назвала утверждение украинского президента о дополнительном развертывании северокорейских военных "безосновательным".

По ее словам, информация о возможной отправке еще 50 тысяч военных КНДР в Россию является "инсценированным инцидентом".

В то же время Северная Корея уже оказывала России военную помощь в войне против Украины.

Читайте: Песков отверг заявление Зеленского о возможном привлечении 30 тысяч военных КНДР к войне, - российские СМИ

Военные КНДР уже воевали на стороне России

В 2024 году Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который, в частности, предусматривает взаимную военную помощь.

С осени 2024 года более 14 тысяч северокорейских военнослужащих были задействованы в боевых действиях вместе с российскими силами в Курской области РФ против Украины.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия получила от Северной Кореи дополнительные баллистические ракеты, а также говорил о возможности размещения на территории РФ новых подразделений войск КНДР.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": До 6 тысяч военных КНДР погибли или были ранены в войне против Украины, - разведка Сеула