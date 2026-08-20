КНДР отрицает планы отправить в Россию еще 50 тысяч военнослужащих, о которых заявлял Зеленский
Северная Корея опровергла информацию о возможном направлении в Россию еще 50 тысяч своих военнослужащих, о чем ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявила сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, слова которой приводит северокорейское государственное агентство KCNA.
Ким Ё Чжон опровергла заявление Зеленского
Представительница руководства КНДР назвала утверждение украинского президента о дополнительном развертывании северокорейских военных "безосновательным".
По ее словам, информация о возможной отправке еще 50 тысяч военных КНДР в Россию является "инсценированным инцидентом".
В то же время Северная Корея уже оказывала России военную помощь в войне против Украины.
Военные КНДР уже воевали на стороне России
В 2024 году Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который, в частности, предусматривает взаимную военную помощь.
С осени 2024 года более 14 тысяч северокорейских военнослужащих были задействованы в боевых действиях вместе с российскими силами в Курской области РФ против Украины.
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Хух, можна видихнути.
Кім же не збреше.