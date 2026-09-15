Ким Чен Ын пообещал Путину расширить сотрудничество КНДР с РФ
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о намерении КНДР "расширить и углубить" сотрудничество с Россией. Он также выразил уверенность в "победе" Москвы в войне против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
Как отмечает агентство, Ким Чен Ын направил соответствующее послание российскому диктатору Владимиру Путину в понедельник, 14 сентября. Письмо стало ответом на поздравление Путина по случаю 78-й годовщины основания КНДР.
В своем послании лидер Северной Кореи заявил, что Пхеньян намерен "всесторонне" расширять сотрудничество с Москвой на основе дружбы, взаимной помощи и союзнических отношений.
Ким Чен Ын также выразил уверенность в победе России в нынешней "священной войне за защиту интересов безопасности страны и международного правосудия". Как отмечает Reuters, вероятно, речь идет о войне России против Украины.
Ким Чен Ын заверил Путина в своей поддержке
Глава КНДР заявил о своей "неизменной поддержке" Владимира Путина и российского народа.
Северная Корея в последние годы углубляет военное и политическое сотрудничество с Россией на фоне полномасштабной войны против Украины.
Reuters отмечает, что накануне, в воскресенье, Ким Чен Ын направил аналогичное послание лидеру Китая Си Цзиньпину.
Он заявил о готовности Северной Кореи сотрудничать с Пекином для дальнейшего развития традиционной дружбы между странами и продвижения общего "социалистического дела".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Щоразу, коли КНДР проводила чергові ядерні випробування або запускала міжконтинентальні балістичні ракети, Рада Безпеки ООН ухвалювала нові резолюції. Пекін і Москва підтримували їх, оскільки категорично виступали проти появи нової ядерної держави прямо біля своїх кордонів і хотіли зберегти режим нерозповсюдження ядерної зброї.
Довгі роки обидві країни не просто не заважали, а безпосередньо голосували «за» жорсткі міжнародні санкції проти Пхеньяна в Раді Безпеки ООН.
Цей період тривав понад десятиліття - приблизно з 2006 по 2017 рік.
Ситуація кардинально розвернулася після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Росія опинилася в міжнародній ізоляції та почала гостро потребувати *********** і військової підтримки, яку погодився надати Пхеньян.
У геополітиці таких партнерів часто називають «товаришами по нещастю» (ситуативними союзниками). Обидві країни опинилися у міжнародній ізоляції, під жорсткими санкціями, і зараз просто використовують ресурси одна одної для виживання та досягнення власних цілей.
Зникнуть всі дворняжки вздовж Транссибірської магістралі, аж до кордону з Україною.
Але котики будуть наступним делікатесом, миши виграють.