Ким Чен Ын пообещал Путину расширить сотрудничество КНДР с РФ

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о намерении КНДР "расширить и углубить" сотрудничество с Россией. Он также выразил уверенность в "победе" Москвы в войне против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

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Как отмечает агентство, Ким Чен Ын направил соответствующее послание российскому диктатору Владимиру Путину в понедельник, 14 сентября. Письмо стало ответом на поздравление Путина по случаю 78-й годовщины основания КНДР.

В своем послании лидер Северной Кореи заявил, что Пхеньян намерен "всесторонне" расширять сотрудничество с Москвой на основе дружбы, взаимной помощи и союзнических отношений.

Ким Чен Ын также выразил уверенность в победе России в нынешней "священной войне за защиту интересов безопасности страны и международного правосудия". Как отмечает Reuters, вероятно, речь идет о войне России против Украины.

Ким Чен Ын заверил Путина в своей поддержке

Глава КНДР заявил о своей "неизменной поддержке" Владимира Путина и российского народа.

Северная Корея в последние годы углубляет военное и политическое сотрудничество с Россией на фоне полномасштабной войны против Украины.

Reuters отмечает, что накануне, в воскресенье, Ким Чен Ын направил аналогичное послание лидеру Китая Си Цзиньпину.

Он заявил о готовности Северной Кореи сотрудничать с Пекином для дальнейшего развития традиционной дружбы между странами и продвижения общего "социалистического дела".

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