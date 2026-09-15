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Новости Сотрудничество КНДР и РФ
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Ким Чен Ын пообещал Путину расширить сотрудничество КНДР с РФ

Ким Чен Ын пообещал расширить сотрудничество с Россией

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о намерении КНДР "расширить и углубить" сотрудничество с Россией. Он также выразил уверенность в "победе" Москвы в войне против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

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Как отмечает агентство, Ким Чен Ын направил соответствующее послание российскому диктатору Владимиру Путину в понедельник, 14 сентября. Письмо стало ответом на поздравление Путина по случаю 78-й годовщины основания КНДР.

В своем послании лидер Северной Кореи заявил, что Пхеньян намерен "всесторонне" расширять сотрудничество с Москвой на основе дружбы, взаимной помощи и союзнических отношений.

Ким Чен Ын также выразил уверенность в победе России в нынешней "священной войне за защиту интересов безопасности страны и международного правосудия". Как отмечает Reuters, вероятно, речь идет о войне России против Украины.

Ким Чен Ын заверил Путина в своей поддержке

Глава КНДР заявил о своей "неизменной поддержке" Владимира Путина и российского народа.

Северная Корея в последние годы углубляет военное и политическое сотрудничество с Россией на фоне полномасштабной войны против Украины.

Reuters отмечает, что накануне, в воскресенье, Ким Чен Ын направил аналогичное послание лидеру Китая Си Цзиньпину.

Он заявил о готовности Северной Кореи сотрудничать с Пекином для дальнейшего развития традиционной дружбы между странами и продвижения общего "социалистического дела".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия просит у КНДР новые баллистические ракеты KN-30 и до 50 тысяч военных, - ГУР

Автор: 

КНДР (1321) путин владимир (21901) россия (89546) Ким Чен Ын (192)
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Топ комментарии
+3
А були ж часи!
Щоразу, коли КНДР проводила чергові ядерні випробування або запускала міжконтинентальні балістичні ракети, Рада Безпеки ООН ухвалювала нові резолюції. Пекін і Москва підтримували їх, оскільки категорично виступали проти появи нової ядерної держави прямо біля своїх кордонів і хотіли зберегти режим нерозповсюдження ядерної зброї.
Довгі роки обидві країни не просто не заважали, а безпосередньо голосували «за» жорсткі міжнародні санкції проти Пхеньяна в Раді Безпеки ООН.
Цей період тривав понад десятиліття - приблизно з 2006 по 2017 рік.
Ситуація кардинально розвернулася після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Росія опинилася в міжнародній ізоляції та почала гостро потребувати *********** і військової підтримки, яку погодився надати Пхеньян.
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15.09.2026 07:03 Ответить
+3
«Дружба» між КНДР та Росією - це не союз щирих союзників, а прагматичний і тимчасовий альянс, побудований на холодному розрахунку та взаємній вигоді.
У геополітиці таких партнерів часто називають «товаришами по нещастю» (ситуативними союзниками). Обидві країни опинилися у міжнародній ізоляції, під жорсткими санкціями, і зараз просто використовують ресурси одна одної для виживання та досягнення власних цілей.
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15.09.2026 07:13 Ответить
+3
Тепер у російських котів свято.
Зникнуть всі дворняжки вздовж Транссибірської магістралі, аж до кордону з Україною.
Але котики будуть наступним делікатесом, миши виграють.
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15.09.2026 07:56 Ответить

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