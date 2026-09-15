Кім Чен Ин пообіцяв Путіну розширити співпрацю КНДР із РФ

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про намір КНДР "розширити і поглибити" співпрацю з Росією. Він також висловив упевненість у "перемозі" Москви у війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

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Як зазначає агентство, Кім Чен Ин направив відповідне послання російському диктатору Володимиру Путіну в понеділок, 14 вересня. Лист став відповіддю на привітання Путіна з нагоди 78-ї річниці заснування КНДР.

У своєму посланні лідер Північної Кореї заявив, що Пхеньян має намір "всебічно" розширювати співпрацю з Москвою на основі дружби, взаємної допомоги та союзницьких відносин.

Кім Чен Ин також заявив про впевненість у перемозі Росії у нинішній "священній війні за захист інтересів безпеки країни та міжнародного правосуддя". Як зазначає Reuters, імовірно, йдеться про війну Росії проти України.

Кім Чен Ин запевнив Путіна у підтримці

Глава КНДР заявив про свою "незмінну підтримку" Володимира Путіна та російського народу.

Північна Корея протягом останніх років поглиблює військову та політичну співпрацю з Росією на тлі повномасштабної війни проти України.

Reuters зазначає, що напередодні, у неділю, Кім Чен Ин направив аналогічне послання лідеру Китаю Сі Цзіньпіну.

Він заявив про готовність Північної Кореї співпрацювати з Пекіном для подальшого розвитку традиційної дружби між країнами та просування спільної "соціалістичної справи".

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