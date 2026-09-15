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Новини Співпраця КНДР та РФ
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Кім Чен Ин пообіцяв Путіну розширити співпрацю КНДР із РФ

Кім Чен Ин пообіцяв розширити співпрацю з Росією

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про намір КНДР "розширити і поглибити" співпрацю з Росією. Він також висловив упевненість у "перемозі" Москви у війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомляє Reuters.

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Як зазначає агентство, Кім Чен Ин направив відповідне послання російському диктатору Володимиру Путіну в понеділок, 14 вересня. Лист став відповіддю на привітання Путіна з нагоди 78-ї річниці заснування КНДР.

У своєму посланні лідер Північної Кореї заявив, що Пхеньян має намір "всебічно" розширювати співпрацю з Москвою на основі дружби, взаємної допомоги та союзницьких відносин.

Кім Чен Ин також заявив про впевненість у перемозі Росії у нинішній "священній війні за захист інтересів безпеки країни та міжнародного правосуддя". Як зазначає Reuters, імовірно, йдеться про війну Росії проти України.

Кім Чен Ин запевнив Путіна у підтримці

Глава КНДР заявив про свою "незмінну підтримку" Володимира Путіна та російського народу.

Північна Корея протягом останніх років поглиблює військову та політичну співпрацю з Росією на тлі повномасштабної війни проти України.

Reuters зазначає, що напередодні, у неділю, Кім Чен Ин направив аналогічне послання лідеру Китаю Сі Цзіньпіну.

Він заявив про готовність Північної Кореї співпрацювати з Пекіном для подальшого розвитку традиційної дружби між країнами та просування спільної "соціалістичної справи".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія просить у КНДР нові балістичні ракети KN-30 та до 50 тисяч військових, - ГУР

Автор: 

КНДР (1257) путін володимир (13628) росія (47749) Кім Чен Ин (174)
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Топ коментарі
+2
А були ж часи!
Щоразу, коли КНДР проводила чергові ядерні випробування або запускала міжконтинентальні балістичні ракети, Рада Безпеки ООН ухвалювала нові резолюції. Пекін і Москва підтримували їх, оскільки категорично виступали проти появи нової ядерної держави прямо біля своїх кордонів і хотіли зберегти режим нерозповсюдження ядерної зброї.
Довгі роки обидві країни не просто не заважали, а безпосередньо голосували «за» жорсткі міжнародні санкції проти Пхеньяна в Раді Безпеки ООН.
Цей період тривав понад десятиліття - приблизно з 2006 по 2017 рік.
Ситуація кардинально розвернулася після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Росія опинилася в міжнародній ізоляції та почала гостро потребувати *********** і військової підтримки, яку погодився надати Пхеньян.
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15.09.2026 07:03 Відповісти
+2
Пролетарії всєх стран, соєдєняйтєсь. Це ж було вже!!! Німці придумали, совєти взяли на вооруженіє, азіати продовжили. Зашибісь, цивілізація.
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15.09.2026 07:03 Відповісти
+2
Друзі бувають двох типів. У яких пронос з рота і які мовчки возять, ракети, снаряди, солдатів.
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15.09.2026 07:06 Відповісти

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