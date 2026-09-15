Кім Чен Ин пообіцяв Путіну розширити співпрацю КНДР із РФ
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про намір КНДР "розширити і поглибити" співпрацю з Росією. Він також висловив упевненість у "перемозі" Москви у війні проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.
Як зазначає агентство, Кім Чен Ин направив відповідне послання російському диктатору Володимиру Путіну в понеділок, 14 вересня. Лист став відповіддю на привітання Путіна з нагоди 78-ї річниці заснування КНДР.
У своєму посланні лідер Північної Кореї заявив, що Пхеньян має намір "всебічно" розширювати співпрацю з Москвою на основі дружби, взаємної допомоги та союзницьких відносин.
Кім Чен Ин також заявив про впевненість у перемозі Росії у нинішній "священній війні за захист інтересів безпеки країни та міжнародного правосуддя". Як зазначає Reuters, імовірно, йдеться про війну Росії проти України.
Кім Чен Ин запевнив Путіна у підтримці
Глава КНДР заявив про свою "незмінну підтримку" Володимира Путіна та російського народу.
Північна Корея протягом останніх років поглиблює військову та політичну співпрацю з Росією на тлі повномасштабної війни проти України.
Reuters зазначає, що напередодні, у неділю, Кім Чен Ин направив аналогічне послання лідеру Китаю Сі Цзіньпіну.
Він заявив про готовність Північної Кореї співпрацювати з Пекіном для подальшого розвитку традиційної дружби між країнами та просування спільної "соціалістичної справи".
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Щоразу, коли КНДР проводила чергові ядерні випробування або запускала міжконтинентальні балістичні ракети, Рада Безпеки ООН ухвалювала нові резолюції. Пекін і Москва підтримували їх, оскільки категорично виступали проти появи нової ядерної держави прямо біля своїх кордонів і хотіли зберегти режим нерозповсюдження ядерної зброї.
Довгі роки обидві країни не просто не заважали, а безпосередньо голосували «за» жорсткі міжнародні санкції проти Пхеньяна в Раді Безпеки ООН.
Цей період тривав понад десятиліття - приблизно з 2006 по 2017 рік.
Ситуація кардинально розвернулася після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Росія опинилася в міжнародній ізоляції та почала гостро потребувати *********** і військової підтримки, яку погодився надати Пхеньян.