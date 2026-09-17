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Новини Війська КНДР Співпраця КНДР та РФ
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РФ залучила до 25 тисяч працівників із КНДР до виробництва дронів для війни проти України

РФ залучила до 25 тисяч працівників із КНДР до виробництва дронів для війни проти України

До 25 тисяч громадян Північної Кореї можуть бути залучені в Росії до виробництва безпілотників, які використовуються у війні проти України. Працівників із КНДР, зокрема, направляють до особливої економічної зони "Алабуга" в Татарстані, де виробляють ударні дрони на базі іранських Shahed.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це йдеться у доповіді Багатосторонньої групи з моніторингу санкцій (MSMT).

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За даними групи, залучення північнокорейських працівників відбувається всупереч санкціям ООН. Для обходу обмежень громадян КНДР оформлюють у Росії як студентів.

Середня зарплата таких працівників становить близько 7,5 тис. доларів на рік, однак значну частину зароблених ними коштів забирає режим у Пхеньяні. У деяких випадках, за даними дослідників, сума стягнень може навіть перевищувати заробіток.

Водночас влада КНДР жорстко контролює пересування своїх громадян за кордоном та їхні контакти з іноземцями. Працівники, які намагаються втекти, ризикують наразити на репресії родичів, які залишилися у Північній Кореї.

За оцінкою MSMT, наприкінці 2025 року в Росії перебували від 15 до 30 тисяч північнокорейських працівників. У Китаї їхня кількість становила від 20 до 70 тисяч. При цьому Росія є привабливішим напрямком для Пхеньяна через вищі заробітки.

У 2025 році Росія видала громадянам КНДР понад 36,4 тис. віз – майже вчетверо більше, ніж роком раніше. Близько 35,8 тис. із них були оформлені як студентські.

За підрахунками групи, праця громадян КНДР за кордоном могла принести режиму Кім Чен Ина до 800 млн доларів у 2025 році. Ці доходи, як зазначають дослідники, допомагають Пхеньяну фінансувати ядерну та балістичну ракетні програми, що також порушує резолюції Ради Безпеки ООН.

MSMT об'єднує 11 держав, серед яких США, Південна Корея та Японія. Механізм створили після того, як Росія у 2024 році заблокувала продовження мандата групи експертів ООН, яка контролювала виконання санкцій щодо КНДР.

  • Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про намір КНДР "розширити і поглибити" співпрацю з Росією. Він також висловив упевненість у "перемозі" Москви у війні проти України.
  • Росія намагається отримати від Північної Кореї нові балістичні ракети KN-30, які в ГУР називають утричі потужнішими за KN-23/24. Москва також просить Пхеньян передати загалом 120 балістичних ракет, шість пускових установок і направити до 50 тисяч військових.
  • У Головному управлінні розвідки заявили, що Північна Корея направила до Росії новий військовий контингент чисельністю 8500 осіб.
  • Північна Корея заперечила інформацію про можливе направлення до Росії ще 50 тисяч своїх військовослужбовців, про яке раніше заявляв президент України Володимир Зеленський.

Автор: 

КНДР (1258) виробництво (780) росія (47785) дрони (8911) війна в Україні (9230)
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Топ коментарі
+7
А кого залучив невідомий Вова? Прокурора кравченко і його помічника кропиву, щоб обдирали українців? А на фронті наші бійці з автоматом мають протистояти реактивному дрону, бандеролі і балістиці. Турбота найвищого рівня.
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17.09.2026 11:25 Відповісти
+3
зачекайте!!!
а оті коаліції: незламних, дикообразних, охочих, снарядних, самольотних, дронових......
шо там з тими 50+ партнерами?
чи їх, загалом менше ніж 25 тищ північних рабів чучхе?
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17.09.2026 11:30 Відповісти
+2
Нам би прошерстити ту Алабугу а не тільки видивлятись хто де і шо виготовляє
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17.09.2026 11:24 Відповісти

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