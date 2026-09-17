РФ залучила до 25 тисяч працівників із КНДР до виробництва дронів для війни проти України

До 25 тисяч громадян Північної Кореї можуть бути залучені в Росії до виробництва безпілотників, які використовуються у війні проти України. Працівників із КНДР, зокрема, направляють до особливої економічної зони "Алабуга" в Татарстані, де виробляють ударні дрони на базі іранських Shahed.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це йдеться у доповіді Багатосторонньої групи з моніторингу санкцій (MSMT).

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За даними групи, залучення північнокорейських працівників відбувається всупереч санкціям ООН. Для обходу обмежень громадян КНДР оформлюють у Росії як студентів.

Середня зарплата таких працівників становить близько 7,5 тис. доларів на рік, однак значну частину зароблених ними коштів забирає режим у Пхеньяні. У деяких випадках, за даними дослідників, сума стягнень може навіть перевищувати заробіток.

Водночас влада КНДР жорстко контролює пересування своїх громадян за кордоном та їхні контакти з іноземцями. Працівники, які намагаються втекти, ризикують наразити на репресії родичів, які залишилися у Північній Кореї.

За оцінкою MSMT, наприкінці 2025 року в Росії перебували від 15 до 30 тисяч північнокорейських працівників. У Китаї їхня кількість становила від 20 до 70 тисяч. При цьому Росія є привабливішим напрямком для Пхеньяна через вищі заробітки.

У 2025 році Росія видала громадянам КНДР понад 36,4 тис. віз – майже вчетверо більше, ніж роком раніше. Близько 35,8 тис. із них були оформлені як студентські.

За підрахунками групи, праця громадян КНДР за кордоном могла принести режиму Кім Чен Ина до 800 млн доларів у 2025 році. Ці доходи, як зазначають дослідники, допомагають Пхеньяну фінансувати ядерну та балістичну ракетні програми, що також порушує резолюції Ради Безпеки ООН.

MSMT об'єднує 11 держав, серед яких США, Південна Корея та Японія. Механізм створили після того, як Росія у 2024 році заблокувала продовження мандата групи експертів ООН, яка контролювала виконання санкцій щодо КНДР.