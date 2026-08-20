КНДР може мати від 80 до 120 ядерних боєголовок, - міністр оборони Південної Кореї

Південна Корея оцінює, що Північна Корея може мати від 80 до 120 ядерних боєголовок. Ця оцінка значно перевищує число, озвучене президентом США Дональдом Трампом, який напередодні заявив про 57 ядерних боєголовок у розпорядженні Пхеньяна.

Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Ан Гю-бек під час засідання парламентського комітету, пише агенція Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За його словами, оцінка у 80-120 боєголовок є орієнтовною, а точну кількість ядерної зброї КНДР встановити складно.

Пізніше міністр уточнив, що наведені цифри ґрунтуються на оцінках приватних дослідницьких організацій, а південнокорейські військові не можуть офіційно підтвердити цей показник.

Міністр зазначив, що оцінки Вашингтона та Сеула дещо відрізняються. Трамп озвучив свою цифру 19 серпня у Білому домі, заявивши також про намір зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином пізніше цього року.

Нагадаємо, що напередодні Північна Корея також розкритикувала скорочення спільних військових навчань США і Південної Кореї, заявивши, що це не змінює її ставлення до них.

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