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Новости
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КНДР может иметь от 80 до 120 ядерных боеголовок, - министр обороны Южной Кореи

Южная Корея оценивает, что КНДР может иметь до 120 ядерных боеголовок

Южная Корея оценивает, что Северная Корея может располагать от 80 до 120 ядерных боеголовок. Эта оценка значительно превышает цифру, озвученную президентом США Дональдом Трампом, который накануне заявил о 57 ядерных боеголовках в распоряжении Пхеньяна.

Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Ан Гю-бек во время заседания парламентского комитета, пишет агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, оценка в 80-120 боеголовок является ориентировочной, а точное количество ядерного оружия КНДР установить сложно.

Позже министр уточнил, что приведенные цифры основаны на оценках частных исследовательских организаций, а южнокорейские военные не могут официально подтвердить этот показатель.

Министр отметил, что оценки Вашингтона и Сеула несколько различаются. Трамп озвучил свою цифру 19 августа в Белом доме, заявив также о намерении встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном позже в этом году.

Напомним, что накануне Северная Корея также раскритиковала сокращение совместных военных учений США и Южной Кореи, заявив, что это не меняет ее отношения к ним.

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Автор: 

КНДР (1316) США (30353) Южная Корея (364) Трамп Дональд (8117)
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Топ комментарии
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Поки світ толераствує з такими покидьками як керівники мордору, півн.кореї, ірану та ін. вони нарощують ЯЗ. А жертвам агресії навпаки забороняють її мати. Керівник супердержави такої як США навпаки називає цих підАрів чудовими хлопцями та каже, що у них чудові стосунки.
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20.08.2026 15:55 Ответить
+1
Да хоч 1200 і шо? У нас взагалі ніодної нема.

А взагалі треба заявити партнерам, що ми не будемо робити ядерну зброю, ми одразу почнемо робити водородну бомбу разом із Штілерманом. Ото там всі *******
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20.08.2026 15:56 Ответить
+1
Щоб добро у світі процвітало, потрібно зло душити у зародку, а не чекати на диво, що маньяк подобрішає.
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20.08.2026 16:08 Ответить

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