КНДР может иметь от 80 до 120 ядерных боеголовок, - министр обороны Южной Кореи
Южная Корея оценивает, что Северная Корея может располагать от 80 до 120 ядерных боеголовок. Эта оценка значительно превышает цифру, озвученную президентом США Дональдом Трампом, который накануне заявил о 57 ядерных боеголовках в распоряжении Пхеньяна.
Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Ан Гю-бек во время заседания парламентского комитета, пишет агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По его словам, оценка в 80-120 боеголовок является ориентировочной, а точное количество ядерного оружия КНДР установить сложно.
Позже министр уточнил, что приведенные цифры основаны на оценках частных исследовательских организаций, а южнокорейские военные не могут официально подтвердить этот показатель.
Министр отметил, что оценки Вашингтона и Сеула несколько различаются. Трамп озвучил свою цифру 19 августа в Белом доме, заявив также о намерении встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном позже в этом году.
Напомним, что накануне Северная Корея также раскритиковала сокращение совместных военных учений США и Южной Кореи, заявив, что это не меняет ее отношения к ним.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А взагалі треба заявити партнерам, що ми не будемо робити ядерну зброю, ми одразу почнемо робити водородну бомбу разом із Штілерманом. Ото там всі *******