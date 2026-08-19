Южная Корея сокращает военные учения с США, а Трамп планирует встречу с Ким Чен Ыном, - Yonhap News
Южная Корея подтвердила резкое сокращение совместных военных учений с США после указа Дональда Трампа. Глава Белого дома тем временем планирует встречу с лидером Северной Кореи.
Об этом сообщает Yonhap News Agency, передает Цензор.НЕТ.
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Как пишет Yonhap News, Южная Корея и США договорились сократить продолжительность учений почти вдвое. По плану они должны были проходить с 17 по 27 августа.
Полевые учебные программы, которые являются основной частью учений, также будут в определенной степени сокращены. В настоящее время продолжаются переговоры между военными двух стран для определения детальных планов, сообщил JCS.
Это заявление появилось после того, как Дональд Трамп заявил, что "не доволен" участием США в военных учениях, подчеркнув свои "очень хорошие отношения" с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
По данным Wall Street Journal, Трамп настаивает на встрече своих помощников с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном уже этой осенью, стремясь убедить Кима отказаться от программы ядерного оружия.
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