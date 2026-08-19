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Новости
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Южная Корея сокращает военные учения с США, а Трамп планирует встречу с Ким Чен Ыном, - Yonhap News

Южная Корея сокращает военные учения с США

Южная Корея подтвердила резкое сокращение совместных военных учений с США после указа Дональда Трампа. Глава Белого дома тем временем планирует встречу с лидером Северной Кореи.

Об этом сообщает Yonhap News Agency, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Как пишет Yonhap News, Южная Корея и США договорились сократить продолжительность учений почти вдвое. По плану они должны были проходить с 17 по 27 августа.

Полевые учебные программы, которые являются основной частью учений, также будут в определенной степени сокращены. В настоящее время продолжаются переговоры между военными двух стран для определения детальных планов, сообщил JCS.

Это заявление появилось после того, как Дональд Трамп заявил, что "не доволен" участием США в военных учениях, подчеркнув свои "очень хорошие отношения" с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

По данным Wall Street Journal, Трамп настаивает на встрече своих помощников с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном уже этой осенью, стремясь убедить Кима отказаться от программы ядерного оружия.

Читайте: Трамп готовит встречу с Ким Чен Ыном в ноябре, - WSJ узнал о планах Белого дома

Автор: 

КНДР (1315) США (30345) Южная Корея (362) Ким Чен Ын (190) Трамп Дональд (8114)
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Топ комментарии
+7
Недоумок не розуміє що він недоумок-бо недоумок...
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19.08.2026 11:03 Ответить
+5
Рудий чорт дружбана давно не бачив...
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19.08.2026 11:00 Ответить
+5
В когось ще є сумніви на чієму боці це риже падло? Оце буде смішно коли Тромб назве Кон Ченого миролюбцем і візьме в ''раду міру''. Або ще й зброю почне йому постачати.
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19.08.2026 11:04 Ответить

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