Трамп готовит встречу с Ким Чен Ыном в ноябре, - WSJ узнал о планах Белого дома
Американский лидер Дональд Трамп поручил своей команде подготовить к концу осени саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном, рассчитывая побудить Пхеньян к денуклеаризации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на источники в Белом доме пишет The Wall Street Journal.
Трамп хочет переговоров с Ким Чен Ыном
Собеседники издания рассказали, что Трамп обсуждал с советниками возможность проведения личных переговоров с Кимом во время своей следующей поездки в Азию в ноябре для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском городе Шэньчжэнь.
Однако пока подготовка встречи лидеров США и Северной Кореи официально не ведется, и в Белом доме дипломатично заявили, что она состоится в надлежащее время.
Ожидания от встречи
"Трамп видит во встрече с Кимом шанс возобновить диалог и попытаться убедить Северную Корею отказаться от своей ядерной программы. Однако эксперты и ряд американских чиновников не ожидают от таких переговоров значительного прогресса", - пишет WSJ.
Также отмечается, что американский президент хотел провести переговоры с лидером Северной Кореи во время своего азиатского турне осенью прошлого года, и тогда в Пхеньяне дали понять, что не возражают против такой встречи. Однако сторонам не удалось решить организационные вопросы из-за ограниченного времени на подготовку.
Предыдущие встречи
- Во время своего первого президентства Трамп трижды встречался с Кимом, чтобы убедить его остановить ядерную программу.
- Первый в истории саммит лидеров США и КНДР прошел в Сингапуре в июне 2018 года и завершился подписанием рамочной декларации, предусматривавшей денуклеаризацию КНДР в обмен на американские гарантии безопасности Пхеньяну.
- Вторая встреча в столице Вьетнама Ханое в феврале 2019 года завершилась досрочно без подписания каких-либо документов, после чего в июне того же года состоялся третий, спонтанный саммит в демилитаризованной зоне на границе Южной и Северной Корей.
- Тогда Трамп, ставший первым действующим президентом США, ступившим на территорию КНДР, пожал руку Киму, однако это рукопожатие не переросло в реальный прорыв в вопросе ядерной программы Пхеньяна.
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Ой, таки да! З московитами та Іраном все ж вийшло, правда?
Ця руда мавпа мабуть ще й мазохіст: йому подобається, коли його принижують/посилають. І, щоб отримати бажану насолоду", воно палає бажанням зустрічатися з тими, хто вже неодноразово послав/принизив цього "миротворця"...