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Новости Отношения США и КНДР
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Трамп готовит встречу с Ким Чен Ыном в ноябре, - WSJ узнал о планах Белого дома

Встреча Трампа и Ким Чен Ына

Американский лидер Дональд Трамп поручил своей команде подготовить к концу осени саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном, рассчитывая побудить Пхеньян к денуклеаризации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на источники в Белом доме пишет The Wall Street Journal.

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Трамп хочет переговоров с Ким Чен Ыном

Собеседники издания рассказали, что Трамп обсуждал с советниками возможность проведения личных переговоров с Кимом во время своей следующей поездки в Азию в ноябре для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском городе Шэньчжэнь.

Однако пока подготовка встречи лидеров США и Северной Кореи официально не ведется, и в Белом доме дипломатично заявили, что она состоится в надлежащее время.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: Ким Чен Ын всегда относился ко мне с "большим уважением", переговоры возможны

Ожидания от встречи

"Трамп видит во встрече с Кимом шанс возобновить диалог и попытаться убедить Северную Корею отказаться от своей ядерной программы. Однако эксперты и ряд американских чиновников не ожидают от таких переговоров значительного прогресса", - пишет WSJ.

Также отмечается, что американский президент хотел провести переговоры с лидером Северной Кореи во время своего азиатского турне осенью прошлого года, и тогда в Пхеньяне дали понять, что не возражают против такой встречи. Однако сторонам не удалось решить организационные вопросы из-за ограниченного времени на подготовку.

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Предыдущие встречи

  • Во время своего первого президентства Трамп трижды встречался с Кимом, чтобы убедить его остановить ядерную программу.
  • Первый в истории саммит лидеров США и КНДР прошел в Сингапуре в июне 2018 года и завершился подписанием рамочной декларации, предусматривавшей денуклеаризацию КНДР в обмен на американские гарантии безопасности Пхеньяну.
  • Вторая встреча в столице Вьетнама Ханое в феврале 2019 года завершилась досрочно без подписания каких-либо документов, после чего в июне того же года состоялся третий, спонтанный саммит в демилитаризованной зоне на границе Южной и Северной Корей.
  • Тогда Трамп, ставший первым действующим президентом США, ступившим на территорию КНДР, пожал руку Киму, однако это рукопожатие не переросло в реальный прорыв в вопросе ядерной программы Пхеньяна.

Автор: 

Ким Чен Ын (190) Трамп Дональд (8114)
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Топ комментарии
+9
Та да, Іран вже денуклеаризовав...
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19.08.2026 06:34 Ответить
+8
"Трамп бачить у зустрічі з Кімом шанс відновити діалог та спробувати переконати Північну Корею відмовитися від своєї ядерної програми." Джерело: https://censor.net/ua/n4019049

Ой, таки да! З московитами та Іраном все ж вийшло, правда?
Ця руда мавпа мабуть ще й мазохіст: йому подобається, коли його принижують/посилають. І, щоб отримати бажану насолоду", воно палає бажанням зустрічатися з тими, хто вже неодноразово послав/принизив цього "миротворця"...
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19.08.2026 06:54 Ответить
+7
Мабуть скучили губи Трампа за пісюном пухляка-чучхеіста.
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19.08.2026 06:20 Ответить

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