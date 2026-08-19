Трамп готовит встречу с Ким Чен Ыном в ноябре, - WSJ узнал о планах Белого дома

Американский лидер Дональд Трамп поручил своей команде подготовить к концу осени саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном, рассчитывая побудить Пхеньян к денуклеаризации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на источники в Белом доме пишет The Wall Street Journal.

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Трамп хочет переговоров с Ким Чен Ыном

Собеседники издания рассказали, что Трамп обсуждал с советниками возможность проведения личных переговоров с Кимом во время своей следующей поездки в Азию в ноябре для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском городе Шэньчжэнь.

Однако пока подготовка встречи лидеров США и Северной Кореи официально не ведется, и в Белом доме дипломатично заявили, что она состоится в надлежащее время.

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Ожидания от встречи

"Трамп видит во встрече с Кимом шанс возобновить диалог и попытаться убедить Северную Корею отказаться от своей ядерной программы. Однако эксперты и ряд американских чиновников не ожидают от таких переговоров значительного прогресса", - пишет WSJ.

Также отмечается, что американский президент хотел провести переговоры с лидером Северной Кореи во время своего азиатского турне осенью прошлого года, и тогда в Пхеньяне дали понять, что не возражают против такой встречи. Однако сторонам не удалось решить организационные вопросы из-за ограниченного времени на подготовку.

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Предыдущие встречи