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Новости Отношения США и КНДР
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Трамп: Ким Чен Ын всегда относился ко мне с "большим уважением", переговоры возможны

ин,ким,трамп,чён

Президент США Дональд Трамп после решения сократить совместные военные учения с Южной Кореей заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын всегда относился к нему с "большим уважением".

Об этом пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

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Трамп о диалоге 

Журналист спросил Трампа, ответил ли Ким Чен Ын на предложения о переговорах.

"Ответил", — сказал Трамп, не приведя подробностей, и назвал такое развитие событий "очень позитивным".

"Ким Чен Ын всегда относился ко мне с большим уважением. Я понимаю его, он понимает меня", — заявил президент США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп поручил Пентагону ограничить учения с Южной Кореей из-за "очень хороших отношений с Ким Чен Ыном"

Сокращение учений с Южной Кореей

  • В воскресенье Трамп поручил Пентагону сократить совместные военные учения с Южной Кореей из-за недовольства тем, что Сеул не оказал большей поддержки в войне США с Ираном. Критики заявили, что такой шаг может ослабить американское сдерживание в регионе в отношении таких противников, как Китай и КНДР.

Трамп отверг эту критику, заявив, что благодаря его личным отношениям с Ким Чен Ыном, с которым он встречался во время первого президентского срока, регион становится "гораздо безопаснее".

"Ему не нравился Байден. Ему не нравился Обама. Ему никто не нравился. Но я очень хорошо с ним лажу", — добавил Трамп о северокорейском лидере.

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Автор: 

КНДР (1314) США (30338) Ким Чен Ын (189) Трамп Дональд (8109)
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Топ комментарии
+16
Який придурок.
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17.08.2026 22:58 Ответить
+16
Рудий вже остаточно поїхав мозгами. Американська ганьба.
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17.08.2026 23:01 Ответить
+12
"Как говорит наш дорогой шеф - если человек идиот, то это надолго" (с)
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17.08.2026 22:59 Ответить

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