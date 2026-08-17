Трамп: Ким Чен Ын всегда относился ко мне с "большим уважением", переговоры возможны

Президент США Дональд Трамп после решения сократить совместные военные учения с Южной Кореей заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын всегда относился к нему с "большим уважением".

Об этом пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

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Трамп о диалоге

Журналист спросил Трампа, ответил ли Ким Чен Ын на предложения о переговорах.

"Ответил", — сказал Трамп, не приведя подробностей, и назвал такое развитие событий "очень позитивным".

"Ким Чен Ын всегда относился ко мне с большим уважением. Я понимаю его, он понимает меня", — заявил президент США.

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Сокращение учений с Южной Кореей

В воскресенье Трамп поручил Пентагону сократить совместные военные учения с Южной Кореей из-за недовольства тем, что Сеул не оказал большей поддержки в войне США с Ираном. Критики заявили, что такой шаг может ослабить американское сдерживание в регионе в отношении таких противников, как Китай и КНДР.

Трамп отверг эту критику, заявив, что благодаря его личным отношениям с Ким Чен Ыном, с которым он встречался во время первого президентского срока, регион становится "гораздо безопаснее".

"Ему не нравился Байден. Ему не нравился Обама. Ему никто не нравился. Но я очень хорошо с ним лажу", — добавил Трамп о северокорейском лидере.

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