Трамп: Кім Чен Ин завжди ставився до мене з "великою повагою", переговори можливі

Президент США Дональд Трамп після рішення скоротити спільні військові навчання з Південною Кореєю заявив, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин завжди ставився до нього з "великою повагою".

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

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Трамп про діалог

Журналіст запитав Трампа, чи відповів Кім Чен Ин на пропозиції щодо переговорів.

"Відповів", — сказав Трамп, не надавши подробиць, і назвав такий розвиток подій "дуже позитивним".

"Кім Чен Ин завжди ставився до мене з великою повагою. Я розумію його, він розуміє мене", — заявив президент США.

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Скорочення навчань із Південною Кореєю

У неділю Трамп доручив Пентагону скоротити спільні військові навчання з Південною Кореєю через невдоволення тим, що Сеул не надав більшої підтримки у війні США з Іраном. Критики заявили, що такий крок може послабити американське стримування в регіоні щодо таких супротивників, як Китай і КНДР.

Трамп відкинув цю критику, заявивши, що завдяки його особистим стосункам із Кім Чен Ином, з яким він зустрічався під час першого президентського терміну, регіон стає "набагато безпечнішим".

"Йому не подобався Байден. Йому не подобався Обама. Йому ніхто не подобався. Але я дуже добре з ним ладнаю", — додав Трамп про північнокорейського лідера.

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