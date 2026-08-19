Трамп готує зустріч із Кім Чен Ином у листопаді, - WSJ дізналися про плани Білого дому

Американський лідер Дональд Трамп доручив своїй команді підготувати наприкінці осені саміт із очільником КНДР Кім Чен Ином, розраховуючи спонукати Пхеньян до денуклеаризації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на джерела в Білому домі пише The Wall Street Journal.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Трамп хоче переговорів із Кім Чен Ином

Співрозмовники видання розповіли, що Трамп обговорював із радниками можливість проведення особистих перемовин із Кімом під час своєї наступної поїздки до Азії у листопаді для участі в саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському місті Шеньчжень.

Проте наразі підготовка зустрічі лідерів США і Північної Кореї офіційно не ведеться і в Білому домі дипломатично заявили, що вона відбудеться у належний час.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: Кім Чен Ин завжди ставився до мене з "великою повагою", переговори можливі

Очікування від зустрічі

"Трамп бачить у зустрічі з Кімом шанс відновити діалог та спробувати переконати Північну Корею відмовитися від своєї ядерної програми. Проте експерти та низка американських чиновників не очікують від таких переговорів значного прогресу", - пише WSJ.

Також зазначається, що американський президент хотів провести переговори з очільником Північної Кореї під час свого азійського турне восени минулого року і тоді у Пхеньяні дали зрозуміти, що не заперечують проти такої зустрічі. Однак сторонам не вдалося вирішити організаційні питання через обмежений час на підготовку.

Також читайте: Трамп доручив Пентагону обмежити навчання з Південною Кореєю через "дуже добрі стосунки з Кім Чен Ином"

Попередні зустрічі