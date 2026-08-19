Трамп готує зустріч із Кім Чен Ином у листопаді, - WSJ дізналися про плани Білого дому
Американський лідер Дональд Трамп доручив своїй команді підготувати наприкінці осені саміт із очільником КНДР Кім Чен Ином, розраховуючи спонукати Пхеньян до денуклеаризації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на джерела в Білому домі пише The Wall Street Journal.
Трамп хоче переговорів із Кім Чен Ином
Співрозмовники видання розповіли, що Трамп обговорював із радниками можливість проведення особистих перемовин із Кімом під час своєї наступної поїздки до Азії у листопаді для участі в саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському місті Шеньчжень.
Проте наразі підготовка зустрічі лідерів США і Північної Кореї офіційно не ведеться і в Білому домі дипломатично заявили, що вона відбудеться у належний час.
Очікування від зустрічі
"Трамп бачить у зустрічі з Кімом шанс відновити діалог та спробувати переконати Північну Корею відмовитися від своєї ядерної програми. Проте експерти та низка американських чиновників не очікують від таких переговорів значного прогресу", - пише WSJ.
Також зазначається, що американський президент хотів провести переговори з очільником Північної Кореї під час свого азійського турне восени минулого року і тоді у Пхеньяні дали зрозуміти, що не заперечують проти такої зустрічі. Однак сторонам не вдалося вирішити організаційні питання через обмежений час на підготовку.
Попередні зустрічі
- Під час свого першого президентства Трамп тричі зустрічався із Кімом, аби переконати того зупинити ядерну програму.
- Перший в історії саміт лідерів США та КНДР пройшов у Сінгапурі в червні 2018 року і завершився підписанням рамкової декларації, що передбачала денуклеаризацію КНДР в обмін на американські гарантії безпеки Пхеньяну.
- Друга зустріч у столиці В’єтнаму Ханої в лютому 2019-го закінчилася достроково без підписання будь-яких документів, після чого у червні того ж року відбувся третій, спонтанний саміт у Демілітаризованій зоні на кордоні Південної та Північної Корей.
- Тоді Трамп, який став першим чинним президентом США, який ступив на територію КНДР, потиснув руку Кіму, проте це рукостискання не переросло в реальний прорив у питанні ядерної програми Пхеньяна.
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Ой, таки да! З московитами та Іраном все ж вийшло, правда?
Ця руда мавпа мабуть ще й мазохіст: йому подобається, коли його принижують/посилають. І, щоб отримати бажану насолоду", воно палає бажанням зустрічатися з тими, хто вже неодноразово послав/принизив цього "миротворця"...