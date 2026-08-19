Південна Корея скорочує військові навчання з США, а Трамп планує зустріч із Кім Чен Ином, - Yonhap News

Південна Корея підтвердила різке скорочення спільних військових навчань зі США після наказу Дональда Трампа. Глава Білого дому тим часом планує зустріч із лідером Північної Кореї.

Про це повідомляє Yonhap News Agency, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Як пише Yonhap News, Південна Корея та США домовилися скоротити тривалість навчань майже вдвічі. За планом вони мали тривати із 17 до 27 серпня.

Польові навчальні програми, які є основною частиною навчань, також будуть певною мірою скорочені. Нині тривають обговорення між військовими двох країн для визначення детальних планів, повідомив JCS.

Ця заява з’явилася після того, як Дональд Трамп заявив, що "не задоволений" участю США у військових навчаннях, наголосивши на своїх "дуже добрих стосунках" із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

За даними Wall Street Journal, Трамп наполягає на зустрічі своїх помічників із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином уже цієї осені, прагнучи переконати Кіма відмовитися від програми ядерної зброї.

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