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Південна Корея скорочує військові навчання з США, а Трамп планує зустріч із Кім Чен Ином, - Yonhap News

Південна Корея скорочує військові навчання з США

Південна Корея підтвердила різке скорочення спільних військових навчань зі США після наказу Дональда Трампа. Глава Білого дому тим часом планує зустріч із лідером Північної Кореї.

Про це повідомляє Yonhap News Agency, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Як пише Yonhap News, Південна Корея та США домовилися скоротити тривалість навчань майже вдвічі. За планом вони мали тривати із 17 до 27 серпня.

Польові навчальні програми, які є основною частиною навчань, також будуть певною мірою скорочені. Нині тривають обговорення між військовими двох країн для визначення детальних планів, повідомив JCS.

Ця заява з’явилася після того, як Дональд Трамп заявив, що "не задоволений" участю США у військових навчаннях, наголосивши на своїх "дуже добрих стосунках" із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

За даними Wall Street Journal, Трамп наполягає на зустрічі своїх помічників із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином уже цієї осені, прагнучи переконати Кіма відмовитися від програми ядерної зброї.

Читайте: Трамп готує зустріч із Кім Чен Ином у листопаді, - WSJ дізналися про плани Білого дому

Автор: 

КНДР (1251) США (22463) Південна Корея (378) Кім Чен Ин (174) Трамп Дональд (8151)
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Топ коментарі
+7
Недоумок не розуміє що він недоумок-бо недоумок...
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19.08.2026 11:03 Відповісти
+5
Рудий чорт дружбана давно не бачив...
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19.08.2026 11:00 Відповісти
+5
В когось ще є сумніви на чієму боці це риже падло? Оце буде смішно коли Тромб назве Кон Ченого миролюбцем і візьме в ''раду міру''. Або ще й зброю почне йому постачати.
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19.08.2026 11:04 Відповісти

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