Южная Корея обвинила Зеленского в разглашении секретной операции по передаче пленных КНДР

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён выразил сожаление в связи с тем, что Украина публично заявила о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных.Он назвал это нарушением соглашения о неразглашении. Накануне об этом заявил Владимир Зеленский на Генеральной Ассамблее ООН.

Об этом сообщает The Korea Times, информирует Цензор.НЕТ.

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Обвинения южнокорейского президента

"Учитывая многочисленные проблемы, которые может вызвать разглашение этой информации, во всех аспектах было целесообразно не разглашать ее. Мы об этом договорились.Украина разгласила передачу, нарушив соглашение о неразглашении. Я не знаю причин, но сожалею об этом", - написал Ли.

Это заявление стало первым официальным подтверждением передачи со стороны Сеула.

Президент Южной Кореи пояснил, что вопрос очень деликатный - он способен серьезно повлиять на дипломатию, национальную безопасность и ситуацию на Корейском полуострове. Именно из-за этих рисков Сеул и Киев согласовали передачу военных без огласки.

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Позиция Украины

В Офисе президента Украины, отвечая на запрос агентства Yonhap, заявили, что обнародовали лишь сам факт передачи, без подробностей процесса. Держать в секрете всю операцию, по словам Киева, было бы странно.

Еще в среду, сразу после выступления Зеленского, там уточнили: передача состоялась в рамках прямого диалога с Сеулом.

Реакция на критику оппозиции

Ли Чжэ Мен также прокомментировал критику оппозиционных партий в отношении соглашения о конфиденциальности, заявив, что было бы "жестоко и безответственно" разглашать информацию о передаче, независимо от того, как это повлияет на межкорейские отношения, может ли это привести к чьей-то смерти или нанести ущерб национальным интересам. Он выразил надежду, что негуманные войны, в которых гибнут или страдают невинные люди, как можно скорее закончатся.

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Справка

Сеул и Киев обсуждали возможную передачу после того, как оба пленника выразили желание переехать в Южную Корею - об их письменных обращениях с такой просьбой сообщалось еще в декабре 2025 года.

Согласно Конституции Республики Корея, жители Севера являются гражданами страны, поэтому Сеул обязан принимать их на своей территории, если они этого хотят. До сих пор правительство отказывалось подтверждать прибытие военных, ссылаясь на угрозу безопасности и жизни самих пленных и их семей, которые остаются в КНДР.

Что предшествовало

О передаче пленных Зеленский объявил во время выступления на Генассамблее ООН 23 сентября.

В декабре 2025 года двое военнослужащих КНДР, которых украинские защитники взяли в плен во время боевых действий, написали письмо с просьбой разрешить им выехать в Южную Корею.

Напомним, 11 января 2025 года стало известно, что украинские военные взяли в плен на территории Курской области РФ двух солдат из Северной Кореи.

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