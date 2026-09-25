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Новости Обстрелы Украины
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До зимы Россия будет только эскалировать конфликт, если не будет давления со стороны партнеров, - Зеленский

Зеленский предупредил об эскалации со стороны РФ к зиме: необходимо давление

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров усилить санкционное давление на РФ, поскольку до зимы Москва может продолжить эскалацию.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Утром россияне нанесли удар дроном по жилому многоэтажному дому в Киеве. К сожалению, погиб 14-летний мальчик. Мои соболезнования родным и близким. Еще семь человек ранены. На месте потушили пожар, спасатели продолжают ликвидацию последствий. Абсолютно зверский и безумный удар, лишенный военной логики", — говорится в сообщении.

По словам Зеленского, с начала суток российские оккупанты атаковали 8 областей Украины.

"Один человек погиб в Одессе в результате повторного удара по почтовому терминалу. В Запорожье нанесли удар по медицинской клинике, когда там находились люди. Есть пострадавшие в Сумской и Николаевской областях.

На днях Украина открыто проинформировала партнеров во время наших встреч: до зимы Россия будет только эскалировать конфликт, если не будет давления. Чтобы дипломатия заработала, нужно реализовывать санкции Америки и усиливать санкции Европы. У наших партнеров есть ключи к миру – через силу. Россияне должны понять, что пересидеть не удастся и войну нужно завершать. Спасибо всем, кто помогает", – подытожил президент.

Читайте: Южная Корея обвинила Зеленского в разглашении секретной операции по передаче пленных КНДР

Автор: 

Зеленский Владимир (25990) обстрел (35712)
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Топ комментарии
+11
Тиску на партнерів? А ти що зробив *******? Зі свою шворою до зими ,? Мішків напіздив грошей і за бугор їх по вивозив? А тепер партнери йому винні **** ти хрипата.
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25.09.2026 10:40 Ответить
+6
Саме тривога за Україну взимку і не турбувала моноШоблу служок з стефанчуком і аброхамієм у Буковелі!
Усіх охлявших і дистрофічно виснажених служок з моноШобли у ВРУ, стефанчук з корнієнком і аброхамієм, з допомогою каліки-єрмка і татарова, вручну завантажили для вивезення у Буковель для їх оздоровлення!! Які там Укранці та Україна з московською війною, якщо стефанчук рятували з падєльніками, майже за дарма,(25-35%) власників банківських рахунків за кордоном!! Аброхамія може з верещук і пишним це засвідчити, поки ще, як свідки!
Слава Україні!!
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25.09.2026 10:44 Ответить
+6
Зе ти же абещаль на ракеті полетіти на мацкву. Вже вересень закінчується.
Зелемський, Штілєрман, де, ***** ракєти?
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25.09.2026 10:49 Ответить

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