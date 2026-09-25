До зимы Россия будет только эскалировать конфликт, если не будет давления со стороны партнеров, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров усилить санкционное давление на РФ, поскольку до зимы Москва может продолжить эскалацию.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Утром россияне нанесли удар дроном по жилому многоэтажному дому в Киеве. К сожалению, погиб 14-летний мальчик. Мои соболезнования родным и близким. Еще семь человек ранены. На месте потушили пожар, спасатели продолжают ликвидацию последствий. Абсолютно зверский и безумный удар, лишенный военной логики", — говорится в сообщении.

По словам Зеленского, с начала суток российские оккупанты атаковали 8 областей Украины.

"Один человек погиб в Одессе в результате повторного удара по почтовому терминалу. В Запорожье нанесли удар по медицинской клинике, когда там находились люди. Есть пострадавшие в Сумской и Николаевской областях.



На днях Украина открыто проинформировала партнеров во время наших встреч: до зимы Россия будет только эскалировать конфликт, если не будет давления. Чтобы дипломатия заработала, нужно реализовывать санкции Америки и усиливать санкции Европы. У наших партнеров есть ключи к миру – через силу. Россияне должны понять, что пересидеть не удастся и войну нужно завершать. Спасибо всем, кто помогает", – подытожил президент.

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