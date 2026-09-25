До зимы Россия будет только эскалировать конфликт, если не будет давления со стороны партнеров, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский призвал партнеров усилить санкционное давление на РФ, поскольку до зимы Москва может продолжить эскалацию.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Утром россияне нанесли удар дроном по жилому многоэтажному дому в Киеве. К сожалению, погиб 14-летний мальчик. Мои соболезнования родным и близким. Еще семь человек ранены. На месте потушили пожар, спасатели продолжают ликвидацию последствий. Абсолютно зверский и безумный удар, лишенный военной логики", — говорится в сообщении.
По словам Зеленского, с начала суток российские оккупанты атаковали 8 областей Украины.
"Один человек погиб в Одессе в результате повторного удара по почтовому терминалу. В Запорожье нанесли удар по медицинской клинике, когда там находились люди. Есть пострадавшие в Сумской и Николаевской областях.
На днях Украина открыто проинформировала партнеров во время наших встреч: до зимы Россия будет только эскалировать конфликт, если не будет давления. Чтобы дипломатия заработала, нужно реализовывать санкции Америки и усиливать санкции Европы. У наших партнеров есть ключи к миру – через силу. Россияне должны понять, что пересидеть не удастся и войну нужно завершать. Спасибо всем, кто помогает", – подытожил президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Усіх охлявших і дистрофічно виснажених служок з моноШобли у ВРУ, стефанчук з корнієнком і аброхамієм, з допомогою каліки-єрмка і татарова, вручну завантажили для вивезення у Буковель для їх оздоровлення!! Які там Укранці та Україна з московською війною, якщо стефанчук рятували з падєльніками, майже за дарма,(25-35%) власників банківських рахунків за кордоном!! Аброхамія може з верещук і пишним це засвідчити, поки ще, як свідки!
Слава Україні!!
Зелемський, Штілєрман, де, ***** ракєти?