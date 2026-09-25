Посредники обсуждают перемирие в Черном море с Россией, Украина ждет ответа, - Зеленский

Президент Зеленский заявил, что Украина ожидает ответа от Египта, Индии, Турции и стран Ближнего Востока по поводу предложения о взаимном прекращении огня в Черном море.

Об этом глава государства заявил в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.

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"Египет, Индия, Турция и представители Ближнего Востока. У меня были отдельные беседы с руководством этих государств, а также МИД проводил переговоры со своими коллегами в этих странах. Это запрос этих стран к нам. Это запрос и наш тоже, чтобы разблокировать Черное море. Были предложения от стран, мы сказали: "давайте зеркальное прекращение огня в Черном море", чтобы товары агропромышленного комплекса могли беспрепятственно доставляться в соответствующие страны, а также в другие страны", — пояснил он.

По словам Зеленского, от этих государств Украина получила положительный отклик. Некоторые предлагали свой вариант того, как это должно быть.

"Сейчас мы ждем ответа от этих стран, которые должны были связаться после нас или параллельно с российской стороной. Пока что ответа мы не получили", — добавил глава государства.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что Египет, Индия и Турция предложили варианты преодоления блокады Черного моря.

Лидер Турции Эрдоган заявил, что Анкара активизирует дипломатические усилия для возобновления экспорта зерна через Чёрное море.

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