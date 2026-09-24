Турция активизирует дипломатические усилия для возобновления экспорта зерна через Черное море, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара активизирует дипломатические усилия по возобновлению экспорта зерна через Чёрное море.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в беседе с журналистами в Нью-Йорке, передает TRT.

Турецкий президент отметил, что вопрос безопасности в Черном море имеет большое значение для Турции и всего региона.

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Эрдоган заявил о новых усилиях по созданию зернового коридора

По словам Эрдогана, Черное море не должно становиться зоной боевых действий. Турция в ходе переговоров со сторонами подчеркивает необходимость восстановления безопасности судоходства.

"Черное море не является и никогда не должно становиться передовой этой войны", - заявил Эрдоган.

Он отметил, что безопасное судоходство должно способствовать продовольственной безопасности и предотвращать распространение войны.

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Президент Турции также заявил, что его страна не приемлет нападения на торговые суда в Черном море, независимо от того, кто их совершает. Он призвал стороны к ответственному поведению.

Эрдоган сообщил, что Турция возобновила усилия по обеспечению работы зернового коридора. По его словам, этот вопрос он обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Нью-Йорке.

"Сейчас мы активизировали наши усилия по восстановлению зернового коридора. Для этого мы также ускоряем наши дипломатические шаги", - сказал турецкий президент.

Он добавил, что получил от Зеленского положительный ответ по этому вопросу.

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Анкара обсуждает безопасность Черного моря

Накануне президент Украины Владимир Зеленский встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе переговоров стороны обсудили безопасность в Черном море, работу морского экспортного коридора и двусторонние вопросы.

На днях министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара направила России и Украине предложения по деэскалации ситуации в Черном море и возобновлению экспорта продовольствия.

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