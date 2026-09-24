Туреччина активізує дипломатію для відновлення експорту зерна Чорним морем, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара посилює дипломатичні зусилля для відновлення експорту зерна Чорним морем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він повідомив у розмові з журналістами в Нью-Йорку, повідомляє TRT.

Турецький президент зазначив, що питання безпеки в Чорному морі має велике значення для Туреччини та всього регіону.

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Ердоган заявив про нові зусилля щодо зернового коридору

За словами Ердогана, Чорне море не повинно ставати зоною бойових дій. Туреччина під час переговорів зі сторонами наголошує на необхідності відновлення безпеки судноплавства.

"Чорне море не є і ніколи не повинно ставати передовою цієї війни", — заявив Ердоган.

Він зазначив, що безпечне судноплавство має сприяти продовольчій безпеці та запобігати поширенню війни.

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Президент Туреччини також заявив, що його країна не приймає нападів на торгові судна в Чорному морі незалежно від того, хто їх здійснює. Він закликав сторони до відповідальної поведінки.

Ердоган повідомив, що Туреччина відновила зусилля для забезпечення роботи зернового коридору. За його словами, це питання він обговорив із президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі в Нью-Йорку.

"Зараз ми посилили наші зусилля для відновлення зернового коридору. Для цього ми також прискорюємо наші дипломатичні кроки", — сказав турецький президент.

Він додав, що отримав від Зеленського позитивну відповідь щодо цього питання.

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Анкара обговорює безпеку Чорного моря

Напередодні президент України Володимир Зеленський зустрівся з Реджепом Таїпом Ердоганом. Під час переговорів сторони обговорили безпеку в Чорному морі, роботу морського експортного коридору та двосторонні питання.

Днями міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара надіслала Росії та Україні пропозиції щодо деескалації ситуації в Чорному морі та відновлення експорту продовольства.

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