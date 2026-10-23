Європарламент закликав ЄС розгорнути військово-морську операцію у Чорному морі
Європарламент закликав Євросоюз розглянути можливість проведення військово-морської операції в Чорному морі.
Про це повідомила пресслужба Європарламенту, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Рішуче засуджуючи останні смертоносні удари біля узбережжя Болгарії та Румунії, а також неодноразові порушення повітряного простору Румунії, Європарламент покладає на Росію відповідальність за атаки на цивільні судна та поширення її загарбницької війни проти України на західну частину Чорного моря", - зазначили там.
У документі також міститься заклик до країн ЄС у співпраці з НАТО підтримувати Болгарію та Румунію у завчасному виявленні й відстеженні ворожих безпілотників, які становлять загрозу судноплавству в Чорному морі.
Також парламентарі закликають ЄС швидко ввести в дію ініціативу щодо створення центру морської безпеки у Чорному морі.
"Євродепутати також закликають використати невитрачені кошти ЄС у межах так званого інструменту SAFE, щоб допомогти Румунії та Болгарії подолати ці виклики. Водночас вони наголошують, що майбутній довгостроковий бюджет ЄС має враховувати широкий спектр потреб у сфері безпеки й оборони, зокрема в Чорноморському регіоні", - йдеться в повідомленні.
Резолюцію підтримали 432 голосами "за". 52 парламентарі - проти, а 88 - утрималися.
Також у Європарламенті заявили про занепокоєння неоднозначною позицією уряду Болгарії щодо російської загрози. Софію просять припинити зволікати з участю в ініціативі НАТО щодо протидії ворожим безпілотникам.
Атаки на судна поблизу Болгарії
- Нагадаємо, у ніч проти 13 жовтня три безпілотники атакували судно Chelsea 3 під прапором Мальти, зареєстроване в Одесі. Інцидент стався приблизно за 33 кілометри від узбережжя Болгарії.
- Усіх 15 членів екіпажу, серед яких семеро українців, врятували та доправили до порту Варни. П'ятьом морякам знадобилася медична допомога.
- Ще одне судно атакували приблизно за 31,4 кілометра від болгарського узбережжя. Воно затонуло, врятувати вдалося одного члена екіпажу.
- Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радєв заявив, що наразі немає достовірних даних про походження безпілотників, однак припустив, що атаки можуть бути вигідними Росії.
- У зв'язку з інцидентами Болгарія вирішила викликати російського посла та звернулася до партнерів із НАТО і ЄС по допомогу в розслідуванні нападів і посиленні спостереження за повітряним та морським простором.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Но те, что идут в Крым всегда "срезают" путь, так что те все сразу на дно...