Європарламент закликав ЄС розгорнути військово-морську операцію у Чорному морі

Європарламент закликав Євросоюз розглянути можливість проведення військово-морської операції в Чорному морі.

Про це повідомила пресслужба Європарламенту, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Рішуче засуджуючи останні смертоносні удари біля узбережжя Болгарії та Румунії, а також неодноразові порушення повітряного простору Румунії, Європарламент покладає на Росію відповідальність за атаки на цивільні судна та поширення її загарбницької війни проти України на західну частину Чорного моря", - зазначили там.

У документі також міститься заклик до країн ЄС у співпраці з НАТО підтримувати Болгарію та Румунію у завчасному виявленні й відстеженні ворожих безпілотників, які становлять загрозу судноплавству в Чорному морі.

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Також парламентарі закликають ЄС швидко ввести в дію ініціативу щодо створення центру морської безпеки у Чорному морі.

"Євродепутати також закликають використати невитрачені кошти ЄС у межах так званого інструменту SAFE, щоб допомогти Румунії та Болгарії подолати ці виклики. Водночас вони наголошують, що майбутній довгостроковий бюджет ЄС має враховувати широкий спектр потреб у сфері безпеки й оборони, зокрема в Чорноморському регіоні", - йдеться в повідомленні.

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Резолюцію підтримали 432 голосами "за". 52 парламентарі - проти, а 88 - утрималися.

Також у Європарламенті заявили про занепокоєння неоднозначною позицією уряду Болгарії щодо російської загрози. Софію просять припинити зволікати з участю в ініціативі НАТО щодо протидії ворожим безпілотникам.

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Атаки на судна поблизу Болгарії

Нагадаємо, у ніч проти 13 жовтня три безпілотники атакували судно Chelsea 3 під прапором Мальти, зареєстроване в Одесі. Інцидент стався приблизно за 33 кілометри від узбережжя Болгарії.

Усіх 15 членів екіпажу, серед яких семеро українців, врятували та доправили до порту Варни. П'ятьом морякам знадобилася медична допомога.

Ще одне судно атакували приблизно за 31,4 кілометра від болгарського узбережжя. Воно затонуло, врятувати вдалося одного члена екіпажу.

Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радєв заявив, що наразі немає достовірних даних про походження безпілотників, однак припустив, що атаки можуть бути вигідними Росії.

У зв'язку з інцидентами Болгарія вирішила викликати російського посла та звернулася до партнерів із НАТО і ЄС по допомогу в розслідуванні нападів і посиленні спостереження за повітряним та морським простором.

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