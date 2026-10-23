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Новости Ситуация в Черном море
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Европарламент призвал ЕС развернуть военно-морскую операцию в Черном море

Операция в Чёрном море: о чём просит Европарламент?

Европарламент призвал Евросоюз рассмотретьвозможность проведения военно-морской операции в Черном море.

Об этом сообщила пресс-служба Европарламента, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Решительно осуждая последние смертоносные удары у побережья Болгарии и Румынии, а также неоднократные нарушения воздушного пространства Румынии, Европарламент возлагает на Россию ответственность за атаки на гражданские суда и распространение ее захватнической войны против Украины на западную часть Черного моря", — отметили там.

В документе также содержится призыв к странам ЕС в сотрудничестве с НАТО поддерживать Болгарию и Румынию в своевременном обнаружении и отслеживании вражеских беспилотников, представляющих угрозу судоходству в Черном море.

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Кроме того, парламентарии призывают ЕС оперативно реализовать инициативу по созданию центра морской безопасности в Черном море.

"Евродепутаты также призывают использовать неизрасходованные средства ЕС в рамках так называемого инструмента SAFE, чтобы помочь Румынии и Болгарии преодолеть эти вызовы. В то же время они подчеркивают, что будущий долгосрочный бюджет ЕС должен учитывать широкий спектр потребностей в сфере безопасности и обороны, в частности в Черноморском регионе", — говорится в сообщении.

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Резолюцию поддержали 432 голосами "за". 52 парламентария проголосовали "против", а 88 — воздержались.

Также в Европарламенте заявили о беспокойстве по поводу неоднозначной позиции правительства Болгарии в отношении российской угрозы. Софию просят прекратить затягивать с участием в инициативе НАТО по противодействию вражеским беспилотникам.

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Атаки на суда вблизи Болгарии

  • Напомним, в ночь на 13 октября три беспилотника атаковали судно Chelsea 3 под флагом Мальты, зарегистрированное в Одессе. Инцидент произошел примерно в 33 километрах от побережья Болгарии.
  • Всех 15 членов экипажа, среди которых семеро украинцев, спасли и доставили в порт Варны. Пятерым морякам потребовалась медицинская помощь.
  • Еще одно судно подверглось атаке примерно в 31,4 километрах от болгарского побережья. Оно затонуло, спасти удалось одного члена экипажа.
  • Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что пока нет достоверных данных о происхождении беспилотников, однако предположил, что атаки могут быть выгодны России.
  • В связи с инцидентами Болгария решила вызвать российского посла и обратилась к партнерам по НАТО и ЕС за помощью в расследовании нападений и усилении наблюдения за воздушным и морским пространством.

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Европарламент (1885) Черное море (1640) Евросоюз (19075)
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Топ комментарии
+4
От этих импотентов мы ничего не дождёмся. Надо топить ВСЕ суда идущие в порты параши и оккупированной территории Украины. Многие из них пытаются идти через турецкие и грузинские территориальные воды, но можно слегка притопить их и там.
Но те, что идут в Крым всегда "срезают" путь, так что те все сразу на дно...
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23.10.2026 10:24 Ответить
+3
Решучість і Патужність. Дожиіт кругом земля.
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23.10.2026 10:10 Ответить
+3
Зявиться ще одна бюрократична структура, яка буде жерти кошти ЄС, прширювати стурбованість та занепокоєння, фінансувати різні саміти, круглі столи та приймати резолюції
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23.10.2026 11:30 Ответить

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