Европарламент призвал ЕС развернуть военно-морскую операцию в Черном море

Европарламент призвал Евросоюз рассмотретьвозможность проведения военно-морской операции в Черном море.

Об этом сообщила пресс-служба Европарламента, передает Цензор.НЕТ.

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"Решительно осуждая последние смертоносные удары у побережья Болгарии и Румынии, а также неоднократные нарушения воздушного пространства Румынии, Европарламент возлагает на Россию ответственность за атаки на гражданские суда и распространение ее захватнической войны против Украины на западную часть Черного моря", — отметили там.

В документе также содержится призыв к странам ЕС в сотрудничестве с НАТО поддерживать Болгарию и Румынию в своевременном обнаружении и отслеживании вражеских беспилотников, представляющих угрозу судоходству в Черном море.

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Кроме того, парламентарии призывают ЕС оперативно реализовать инициативу по созданию центра морской безопасности в Черном море.

"Евродепутаты также призывают использовать неизрасходованные средства ЕС в рамках так называемого инструмента SAFE, чтобы помочь Румынии и Болгарии преодолеть эти вызовы. В то же время они подчеркивают, что будущий долгосрочный бюджет ЕС должен учитывать широкий спектр потребностей в сфере безопасности и обороны, в частности в Черноморском регионе", — говорится в сообщении.

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Резолюцию поддержали 432 голосами "за". 52 парламентария проголосовали "против", а 88 — воздержались.

Также в Европарламенте заявили о беспокойстве по поводу неоднозначной позиции правительства Болгарии в отношении российской угрозы. Софию просят прекратить затягивать с участием в инициативе НАТО по противодействию вражеским беспилотникам.

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Атаки на суда вблизи Болгарии

Напомним, в ночь на 13 октября три беспилотника атаковали судно Chelsea 3 под флагом Мальты, зарегистрированное в Одессе. Инцидент произошел примерно в 33 километрах от побережья Болгарии.

Всех 15 членов экипажа, среди которых семеро украинцев, спасли и доставили в порт Варны. Пятерым морякам потребовалась медицинская помощь.

Еще одно судно подверглось атаке примерно в 31,4 километрах от болгарского побережья. Оно затонуло, спасти удалось одного члена экипажа.

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что пока нет достоверных данных о происхождении беспилотников, однако предположил, что атаки могут быть выгодны России.

В связи с инцидентами Болгария решила вызвать российского посла и обратилась к партнерам по НАТО и ЕС за помощью в расследовании нападений и усилении наблюдения за воздушным и морским пространством.

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