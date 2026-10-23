Румыния ускорит развитие средств противодействия минам и дронам в Черном море
Румыния планирует ускорить развитие систем морского наблюдения и средств противодействия минам и беспилотникам в Черном море.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила Высший совет по вопросам обороны Румынии, передает Reuters.
Черное море под усиленным наблюдением
В Высшем совете по вопросам обороны Румынии отметили, что последние нападения на суда являются прямым следствием российской агрессии за пределами Украины.
В ответ страна планирует ускорить развитие возможностей для наблюдения за морским пространством и противодействия морским минам. Также будут усилены меры реагирования на незаконное проникновение беспилотников в воздушное пространство и воды Румынии.
Власти будут проводить учения, чтобы повысить эффективность оперативного реагирования на такие угрозы.
"Члены совета также проанализировали пути усиления координации в рамках НАТО. Это включает укрепление позиций сдерживания и обороны на восточном фланге и определение новых мер для реагирования на угрозы в регионе Черного моря", — заявила Высший совет по вопросам обороны Румынии.
Истребители F-16 сбили два дрона
Вечером 17 октября румынские истребители F-16 сбили два беспилотника над территориальными водами страны в Черном море. В Министерстве обороны Румынии сообщили, что это были дроны типа "Герань" с реактивным двигателем.
До этого беспилотники атаковали два судна вблизи черноморского побережья Румынии. Оба судна загорелись.
20 октября в НАТО заявили о намерении усилить наблюдение в Чёрном море на фоне последних инцидентов.
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