Румунія прискорить розвиток засобів протидії мінам і дронам у Чорному морі
Румунія планує прискорити розвиток систем морського спостереження та засобів протидії мінам і безпілотникам у Чорному морі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила Вища рада з питань оборони Румунії, передає Reuters.
Чорне море під посиленим наглядом
У Вищій раді з питань оборони Румунії зазначили, що останні напади на судна є прямим наслідком російської агресії за межами України.
У відповідь країна планує прискорити розвиток можливостей для спостереження за морським простором і протидії морським мінам. Також посилять заходи реагування на незаконне проникнення безпілотників у повітряний простір і води Румунії.
Влада проводитиме навчання, щоб підвищити ефективність оперативного реагування на такі загрози.
"Члени ради також проаналізували шляхи посилення координації в рамках НАТО. Це включає зміцнення позицій стримування та оборони на східному фланзі та визначення нових заходів для реагування на загрози в регіоні Чорного моря", — заявила Вища рада з питань оборони Румунії.
Винищувачі F-16 збили два дрони
Увечері 17 жовтня румунські винищувачі F-16 збили два безпілотники над територіальними водами країни в Чорному морі. У Міністерстві оборони Румунії повідомили, що це були дрони типу "Герань" із реактивним двигуном.
Перед цим безпілотники атакували два судна поблизу чорноморського узбережжя Румунії. Обидва судна загорілися.
20 жовтня в НАТО заявили про намір посилити спостереження в Чорному морі на тлі останніх інцидентів.
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