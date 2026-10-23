Искусственно завышал показатели мобилизации: сообщено о подозрении и.о. начальника ТЦК на Днепропетровщине, - прокуратура. ФОТО

Майору, который на момент совершения уголовного правонарушения временно исполнял обязанности начальника одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Днепропетровской области, было предъявлено подозрение.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, чиновник внес ложные сведения в реестр "Оберіг", чтобы искусственно завысить показатели выполнения мобилизационного плана.

15 ноября 2025 года он изменил учетный статус военнослужащих, которые уже проходили службу в воинской части. Сначала в реестре их указали как лиц, которые еще не были призваны на военную службу. После этого чиновник внес сведения об их мобилизации и направлении в ту же воинскую часть.

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В результате в реестре был зафиксирован якобы повторный призыв этих военнослужащих, хотя фактически он не осуществлялся. Должностное лицо знало, что указанные лица уже проходят военную службу и зачислены в списки личного состава воинской части.

Что инкриминируется

Так, действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 362 УК Украины - как несанкционированное изменение информации, обрабатываемой в автоматизированной системе, совершенное лицом, имеющим право доступа к такой информации.

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