Штучно завищував показники мобілізації: повідомлено про підозру т.в.о. начальника ТЦК на Дніпропетровщині, - прокуратура. ФОТО

Повідомлено про підозру майору, який на момент вчинення кримінального правопорушення тимчасово виконував обов’язки начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, посадовець вніс неправдиві відомості до реєстру "Оберіг", щоб штучно завищити показники виконання мобілізаційного плану.

15 листопада 2025 року він змінив обліковий статус військовослужбовців, які вже проходили службу у військовій частині. Спочатку в реєстрі їх відобразили як осіб, які ще не були призвані на військову службу. Після цього посадовець вніс відомості про їхню мобілізацію та направлення до тієї самої військової частини.

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У результаті в реєстрі було зафіксовано нібито повторний призов цих військовослужбовців, хоча фактично його не здійснювали. Посадовець знав, що вказані особи вже проходять військову службу та зараховані до списків особового складу військової частини.

Що інкримінують

Так, дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 362 КК України - як несанкціоновану зміну інформації, що обробляється в автоматизованій системі, вчинену особою, яка має право доступу до такої інформації.

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