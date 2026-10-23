Украинца Денисова заочно приговорили в РФ к пожизненному заключению за якобы организацию взрыва пропагандиста Татарского
Первый Западный окружной военный суд РФ заочно приговорил гражданина Украины Юрия Денисова к пожизненному заключению по делу о взрыве в кафе Санкт-Петербурга в апреле 2023 года, в результате которого погиб российский пропагандист Владлен Татарский.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медиазону".
"1-й Западный окружной военный суд признал украинца Юрия Денисова виновным по статьям о террористическом акте и подготовке к нему, участии в террористическом сообществе, содействии терроризму, а также незаконном приобретении и хранении взрывных устройств. Первые десять лет наказания он должен провести в тюрьме, остальное время - в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
По версии следствия, Денисов был организатором убийства 2 апреля 2023 года в Петербурге военного корреспондента Владлена Татарского. В тот день во время встречи блогера с подписчиками в кафе взорвалась статуэтка, которую на мероприятие принесла петербурженка Дарья Трепова.
Телеграм-канал "112" писал, что именно Денисов передал Треповой статуэтку со взрывчаткой. До этого, как утверждала ФСБ, украинец собирал информацию о Татарском, а после теракта выехал из России.
Обвинение утверждало, что, помимо подрыва пропагандиста, Денисов причастен к террористическому сообществу и "созданию условий" для совершения теракта на территории самопровозглашенной ДНР в сентябре 2024 года. О каком именно теракте идёт речь, неизвестно.
Ликвидация Владлена Татарского
- 2 апреля 2023 года в одном из кафе Санкт-Петербурга путем подрыва статуэтки со взрывчаткой был ликвидирован российский пропагандист Максим Фомин, более известный как Владлен Татарский.
- В результате взрыва еще 25 человек получили ранения.
- Подозреваемую в ликвидации Татарского Дарью Трепову задержали, суд поместил её под арест.
- Ответственность за смерть Татарского взяли на себя российские партизаны.
- ФСБ утверждает, что бюст со взрывчаткой исполнительнице передал украинец, уроженец Донбасса Юрий Денисов, который после взрыва выехал из РФ.
- Россиянку Дарью Трепову суд признал виновной в ликвидации пропагандиста Владлена Татарского. Ей присудили 27 лет лишения свободы.
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