Украинца Денисова заочно приговорили в РФ к пожизненному заключению за якобы организацию взрыва пропагандиста Татарского

Первый Западный окружной военный суд РФ заочно приговорил гражданина Украины Юрия Денисова к пожизненному заключению по делу о взрыве в кафе Санкт-Петербурга в апреле 2023 года, в результате которого погиб российский пропагандист Владлен Татарский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медиазону".

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"1-й Западный окружной военный суд признал украинца Юрия Денисова виновным по статьям о террористическом акте и подготовке к нему, участии в террористическом сообществе, содействии терроризму, а также незаконном приобретении и хранении взрывных устройств. Первые десять лет наказания он должен провести в тюрьме, остальное время - в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

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По версии следствия, Денисов был организатором убийства 2 апреля 2023 года в Петербурге военного корреспондента Владлена Татарского. В тот день во время встречи блогера с подписчиками в кафе взорвалась статуэтка, которую на мероприятие принесла петербурженка Дарья Трепова.

Телеграм-канал "112" писал, что именно Денисов передал Треповой статуэтку со взрывчаткой. До этого, как утверждала ФСБ, украинец собирал информацию о Татарском, а после теракта выехал из России.

Обвинение утверждало, что, помимо подрыва пропагандиста, Денисов причастен к террористическому сообществу и "созданию условий" для совершения теракта на территории самопровозглашенной ДНР в сентябре 2024 года. О каком именно теракте идёт речь, неизвестно.

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Ликвидация Владлена Татарского