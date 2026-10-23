Українця Денисова заочно засудили у РФ до довічного ув’язнення за нібито організацію підриву пропагандиста Татарського

Перший Західний окружний військовий суд РФ заочно засудив громадянина України Юрія Денисова до довічного ув'язнення у справі про вибух у кафе Санкт-Петербурга у квітні 2023 року, внаслідок якого загинув російський пропагандист Владлен Татарський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медиазону".

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"1-й Західний окружний військовий суд визнав українця Юрія Денисова винним за статтями про теракт та підготовку до нього, участь у терористичній спільноті, сприяння тероризму та незаконне придбання та зберігання вибухових пристроїв. Перші десять років покарання він має провести у в'язниці, решту — в колонії суворого режиму", - ідеться в повідомленні.

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За версією слідства, Денисов був організатором ліквідації 2 квітня 2023 року у Петербурзі воєнкора Владлен Татарський. Того дня під час зустрічі блогера з підписниками у кафе вибухнула статуетка, яку на захід принесла петербурженка Дар'я Трепова.

Телеграм-канал "112" писав, що саме Денисов передав Треповій статуетку з вибухівкою. До цього, як стверджувала ФСБ, українець збирав інформацію про Татарського, а після теракту виїхав із Росії.

Звинувачення стверджувало, що, окрім підриву пропагандиста, Денисов причетний до терористичної спільноти та "створення умов" для вчинення теракту на території самопроголошеної ДНР у вересні 2024 року. Про який саме теракт йдеться, невідомо.

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Ліквідація Владлена Татарського