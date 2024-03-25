Малюк про Киву, Татарського, Прилєпіна та інших: Злочинці віддають кармічні борги перед українським народом. ВIДЕО

Голова СБУ Василь Малюк не став офіційно підтверджувати, що за ліквідацією кількох воєнних злочинців стоїть СБУ, але розповів багато цікавих деталей, які свідчать, що Служба безпеки знає про ці "бавовни" набагато більше, ніж може прокоментувати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вони віддають кармічні борги перед українським народом. Крапка", – сказав Малюк в інтерв’ю ICTV.

Він зазначив, що справедливе покарання наздогнало усіх негідників. Екснардепа Киву – у вигляді куль калібром 9×19 мм з контрольним в голову. Пропагандиста і вбивцю Татарського – у вигляді подарункового погруддя, начиненого вибухівкою.

Міністра внутрішніх справ т.зв. "ЛНР" Корнета вибухівка "знайшла" в барбершопі під час гоління. А генпрокурор т.зв. "ЛНР" Горенко в прямому сенсі "вигорів на робочому місці" від 800 грамів пластиду.

Воєнний злочинець Прилєпін підірвався в авто на протитанковій міні. Він залишився живий, але без геніталій.

Також читайте: Росія не повністю відновила Кримський міст, зброю перевозять поромами, - Малюк