Малюк про Киву, Татарського, Прилєпіна та інших: Злочинці віддають кармічні борги перед українським народом. ВIДЕО

Голова СБУ Василь Малюк не став офіційно підтверджувати, що за ліквідацією кількох воєнних злочинців стоїть СБУ, але розповів багато цікавих деталей, які свідчать, що Служба безпеки знає про ці "бавовни" набагато більше, ніж може прокоментувати.

"Вони віддають кармічні борги перед українським народом. Крапка", – сказав Малюк в інтерв’ю ICTV.

Він зазначив, що справедливе покарання наздогнало усіх негідників. Екснардепа Киву – у вигляді куль калібром 9×19 мм з контрольним в голову. Пропагандиста і вбивцю Татарського – у вигляді подарункового погруддя, начиненого вибухівкою.

Міністра внутрішніх справ т.зв. "ЛНР" Корнета вибухівка "знайшла" в барбершопі під час гоління. А генпрокурор т.зв. "ЛНР" Горенко в прямому сенсі "вигорів на робочому місці" від 800 грамів пластиду.

Воєнний злочинець Прилєпін підірвався в авто на протитанковій міні. Він залишився живий, але без геніталій.

СБУ (13379) Кива Ілля (377) Прилєпін Захар (51) Малюк Василь (127) Татарський Владлен (30)
Топ коментарі
+10
Когда уже дойдет очередь до Люси Арестович?
А еще интересно узнать - как там дела у Ванечки Баканова?
25.03.2024 22:01 Відповісти
+10
Є зрадники і покруче, і вони в Україні.
Цікавить хто здав план контрнаступу русні.
25.03.2024 22:07 Відповісти
+6
25.03.2024 22:35 Відповісти
Когда уже дойдет очередь до Люси Арестович?
А еще интересно узнать - как там дела у Ванечки Баканова?
25.03.2024 22:01 Відповісти
а до Татарова?
25.03.2024 23:03 Відповісти
А до Бєні, Баканова? мародери типу Лієва та Тимошенко ?
25.03.2024 23:06 Відповісти
потужного андруши Ермака&Шарапова, під дахом « найвеличнійшей ЯНЕТРЯПКИ»
26.03.2024 08:18 Відповісти
Главное - начать
Сначала - Ванечка
Потом Олежка
А потом можно и за Андрюшеньку взяться
Было бы желание
Пока я его не вижу
25.03.2024 23:15 Відповісти
Це все була особиста помста зе , ліквідували КРАЙНІХ ЦАПІВ ВІДБУВАЙЛІВ ДУРАЧКІВ НА ВСЮ БОШКУ , а ТАКИХ , як Баканов , бойко, Татаров в упор не помічають, а СЕКТу ФСБ МПЦ , не рухають зовсім ! Пристращали і збулись , а то партнери обідяться
26.03.2024 08:27 Відповісти
Є зрадники і покруче, і вони в Україні.
Цікавить хто здав план контрнаступу русні.
25.03.2024 22:07 Відповісти
План контрнаступу майже рік піарили на всіх рівнях і розбирали до дрібниць по студіях та тєлємарахвоні десятки різних експердів. Там і здавати вже нічого не треба було.
25.03.2024 22:10 Відповісти
Можна багато чого видумувати, але ми не знали які в ЗСУ є сили і засоби для виконання плану.
Та і хтось стежив за Залужним. Уявіть собі.
25.03.2024 22:12 Відповісти
Та ну. Фактично, всі поставки техніки, зброї та *********** обговорюються на різних рамштайнах, пів року піаряться та знаходяться у відкритому доступі. І про те, що наступ буде саме на півдні, в напрямку Мелітополя, з метою перерізати сухопутний коридор до Криму, за пів року знали, навіть, школярі. Не треба вважати кацапів повними ідіотами. Вони добре вміють по крупинках збирати інформацію та аналізувати. Розвідка в них теж непогано працює.
25.03.2024 22:22 Відповісти
Обговорювати можна багато чого. Але це не означає що ворог може просто все вирахувати, без допомоги кротів.
показати весь коментар
Той , хто ,здав і підставив партнерів з спецоперацією « вагнергейт», особисто Зеленський , який напризначав АГЕНТІВ ФСБ - ермака Кулініча, ТАТАРОВА, Наумова, демченко…………
показати весь коментар
А прибрати літунів, що обстрілюють Україну і дійсно наносять величезні збитки, руйнування та вбивають українців, слабо? Чи обкурений в цицку полупокер Кива - це все, на що здатна Малюкова контора?
показати весь коментар
Киву прибрали кацапи,бо ляпав те що не потрібно,а СБУ показала б свій рівень якби знищила значно небезпечнішого зрадника - сівковича.
показати весь коментар
сумнівно. власних агентів, над якими втратчають контроль, прибирають по-тихому. а тут публічна страта - це перш за все ляпас по морді феесбеее і плювок в морду іншим зрадникам. тому наврядчи вони виписали ляпаса самі собі. але, нехай буде "це не ми, воно само".
показати весь коментар
цей агент не становив загрози для України,а для орків він став проблемою тому що забагато знав,а найголовніше - говорив зайве.Агент сівкович знає набагато більше, але ми ніколи не почуємо від нього якоїсь інфи що нашкодила б кацапам.
показати весь коментар
26.03.2024 10:15 Відповісти
25.03.2024 22:35 Відповісти
25.03.2024 22:59 Відповісти
Малюк красунчик!!! Дякую!!
25.03.2024 23:04 Відповісти
Якось було жахливе відео, як нашого полоненого військового різали живого. Чи я пропустила, чи винних так і не покарали?
показати весь коментар
Усе, що приносить перемогу Україні в боротьбі з московитами, та знищує совдепівських ригоАНАЛЬНИХ казнокрадів, державного бюджету і майна, за це усе, низький уклін службовцям СБУ!!
Слава Україні!!
26.03.2024 00:15 Відповісти
А як що до Татарова, Баканова, єрмака та інших персонажів при владі? Коли в СБУ до руки дійдуть до "своїх" "рідних" зрадників та запроданців?
показати весь коментар
В якого СБУ? Малюк під татаровим і єрмаком ходить. Не буде ж він прибирати своїх начальників.
показати весь коментар
Це у...ще бачить сдохших пропагандистів,ківу.Но вупор небачить кацапську агентуру єрмака,татарова,баканова.Нетурбує його навіть кацапський мєнт-спецназовець(бувший) жиков і пропагандіст-"летопісец" невзоров.
показати весь коментар
Так єрмак з татаровим малюка і призначили.
показати весь коментар
Можна глянути з іншого боку: страти невійськових,за пропаганду-це він бере на себе? Не було інших методів,крім страти? Так,найшов чим хвалитись,видається,в кращому випадку-промовчали б,бо ще є і міжнародні інституції.
показати весь коментар
