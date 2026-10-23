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Новости Прекращение войны Нобелевская премия мира
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Сикорский: Если Трамп добьётся справедливого мира в Украине, я лично выдвину его на Нобелевскую премию

Радослав Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что сам подаст заявку на Нобелевскую премию мира для лидера США Дональда Трампа, если тот добьется справедливого урегулирования войны РФ против Украины.

Об этом он сказал в интервью польскому подкасту Orientuj.się, сообщает Цензор.НЕТ.

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Обещание Сикорского

На вопрос ведущей, сложный ли Трамп как союзник, Сикорский ответил, что дискуссии между Европой и США внутри альянса "такие же давние, как и сам этот альянс".

Когда его спросили, должен ли Трамп получить Нобелевскую премию, он сказал:

"Я уже заявлял публично: если президент Трамп добьется справедливого мира в Украине - справедлив ли он, буду оценивать я - то тогда я сам, а я имею на это право, подам такую заявку".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Это неизгладимое пятно на репутации Норвегии. Нобелевская премия мира навсегда дискредитирована, - Трамп

Контекст

Трамп ранее возмущался тем, что не получил Нобелевскую премию мира, утверждая, что "урегулировал восемь войн".

Что этому предшествовало?

  • Как сообщалось, правозащитница из ЮАР Нави Пиллей получила Нобелевскую премию мира 2026 года.
  • Трамп после этого заявил, что это неизгладимое пятно на репутации Норвегии. Нобелевская премия мира навсегда дискредитирована.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о Нобелевской премии мира: Я остановил "полное уничтожение мира" со стороны ядерного Ирана

Автор: 

Нобелевская премия (232) Сикорский Радослав (613) Трамп Дональд (8476) война в Украине (9446)
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Топ комментарии
+6
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23.10.2026 21:44 Ответить
+6
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23.10.2026 21:47 Ответить
+5
Що таке справедливий мір? Про закон чи міжнародні закони і правила що небудь чули, ні? А по справедливості Тромб вже заробив на пожиттєве в в'язниці за спонсорство тероризму и масові вбивства людей
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23.10.2026 21:53 Ответить

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