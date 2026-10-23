Сикорский: Если Трамп добьётся справедливого мира в Украине, я лично выдвину его на Нобелевскую премию

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что сам подаст заявку на Нобелевскую премию мира для лидера США Дональда Трампа, если тот добьется справедливого урегулирования войны РФ против Украины.

Об этом он сказал в интервью польскому подкасту Orientuj.się, сообщает Цензор.НЕТ.

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Обещание Сикорского

На вопрос ведущей, сложный ли Трамп как союзник, Сикорский ответил, что дискуссии между Европой и США внутри альянса "такие же давние, как и сам этот альянс".

Когда его спросили, должен ли Трамп получить Нобелевскую премию, он сказал:

"Я уже заявлял публично: если президент Трамп добьется справедливого мира в Украине - справедлив ли он, буду оценивать я - то тогда я сам, а я имею на это право, подам такую заявку".

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Контекст

Трамп ранее возмущался тем, что не получил Нобелевскую премию мира, утверждая, что "урегулировал восемь войн".

Что этому предшествовало?

Как сообщалось, правозащитница из ЮАР Нави Пиллей получила Нобелевскую премию мира 2026 года.

Трамп после этого заявил, что это неизгладимое пятно на репутации Норвегии. Нобелевская премия мира навсегда дискредитирована.

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