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Новини Припинення війни Нобелівська премія миру
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Сікорський: Якщо Трамп доб’ється справедливого миру в Україні, я особисто висуну його на Нобелівську премію

Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що сам подасть заявку на Нобелівську премію миру для лідера США Дональда Трампа, якщо той доб'ється справедливого врегулювання війни РФ проти України.

Про це він сказав в інтерв'ю польському подкасту Orientuj.się, інформує Цензор.НЕТ.

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Обіцянка Сікорського

На запитання ведучої, чи складний союзник Трамп, Сікорський відповів, що дискусії між Європою та США всередині союзу "такі ж давні, як сам цей альянс".

Коли його запитали, чи має Трамп отримати Нобелівську премію, він сказав:

"Я вже заявляв публічно: якщо президент Трамп доведе до справедливого миру в Україні — чи він справедливий, оцінюватиму я — то тоді я сам, а я маю на це право, подам таку заявку".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Це незмивна пляма на репутації Норвегії. Нобелівська премія миру назавжди дискредитована, - Трамп

Контекст

Трамп раніше обурювався, що не отримав Нобелівську премію миру, стверджуючи, що "врегулював вісім воєн".

Що передувало?

  • Як повідомлялося, правозахисниця з ПАР Наві Піллей отримала Нобелівську премію миру 2026 року.
  • Трамп після цього заявив, що це незмивна пляма на репутації Норвегії. Нобелівська премія миру назавжди дискредитована.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про Нобелівську премію миру: Я зупинив "повне знищення світу" від ядерного Ірану

Автор: 

Нобелівська премія (109) Сікорський Радослав (449) Трамп Дональд (8516) війна в Україні (9495)
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Топ коментарі
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23.10.2026 21:44 Відповісти
+5
Що таке справедливий мір? Про закон чи міжнародні закони і правила що небудь чули, ні? А по справедливості Тромб вже заробив на пожиттєве в в'язниці за спонсорство тероризму и масові вбивства людей
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23.10.2026 21:53 Відповісти
+4
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23.10.2026 21:47 Відповісти

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