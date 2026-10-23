Сікорський: Якщо Трамп доб’ється справедливого миру в Україні, я особисто висуну його на Нобелівську премію
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що сам подасть заявку на Нобелівську премію миру для лідера США Дональда Трампа, якщо той доб'ється справедливого врегулювання війни РФ проти України.
Про це він сказав в інтерв'ю польському подкасту Orientuj.się, інформує Цензор.НЕТ.
Обіцянка Сікорського
На запитання ведучої, чи складний союзник Трамп, Сікорський відповів, що дискусії між Європою та США всередині союзу "такі ж давні, як сам цей альянс".
Коли його запитали, чи має Трамп отримати Нобелівську премію, він сказав:
"Я вже заявляв публічно: якщо президент Трамп доведе до справедливого миру в Україні — чи він справедливий, оцінюватиму я — то тоді я сам, а я маю на це право, подам таку заявку".
Контекст
Трамп раніше обурювався, що не отримав Нобелівську премію миру, стверджуючи, що "врегулював вісім воєн".
Що передувало?
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