Украинскую пулеметную турель "ТОР" допустили к использованию в Силах обороны
Министерство обороны Украины внесло в реестр ручную пулеметную турель "ТОР".
Об этом сообщили в компании Burevii, разработавшей турель, передает Цензор.НЕТ.
Назначение
Отмечается, что турель "ТОР" предназначена для установки крупнокалиберных пулеметов Browning M2 и Canik M2.
"Конструкция обеспечивает быстрое наведение оружия, его боеготовность и прицельный огонь по наземным и воздушным целям", - говорится в сообщении.
Ключевые характеристики устройства:
- Турель можно устанавливать на пикапы, стационарные позиции и модульные платформы;
- Благодаря газолифту снижается физическая нагрузка на руки оператора при управлении оружием;
- Амортизационная система с пружиной снижает отдачу во время стрельбы;
- Подъемная стойка позволяет регулировать высоту под конкретного оператора, а сама турель интегрируется с системой Skylock.
В компании добавили, что в настоящее время украинские военные используют более 1000 турелей для защиты нашего неба от российских дронов.
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