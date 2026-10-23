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Новости Кодификация оружия и техники
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Украинскую пулеметную турель "ТОР" допустили к использованию в Силах обороны

Кодифицирована турель "Тор"

Министерство обороны Украины внесло в реестр ручную пулеметную турель "ТОР".

Об этом сообщили в компании Burevii, разработавшей турель, передает Цензор.НЕТ.

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Назначение 

Отмечается, что турель "ТОР" предназначена для установки крупнокалиберных пулеметов Browning M2 и Canik M2.

"Конструкция обеспечивает быстрое наведение оружия, его боеготовность и прицельный огонь по наземным и воздушным целям", - говорится в сообщении.

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Ключевые характеристики устройства:

  • Турель можно устанавливать на пикапы, стационарные позиции и модульные платформы;
  • Благодаря газолифту снижается физическая нагрузка на руки оператора при управлении оружием;
  • Амортизационная система с пружиной снижает отдачу во время стрельбы;
  • Подъемная стойка позволяет регулировать высоту под конкретного оператора, а сама турель интегрируется с системой Skylock.

В компании добавили, что в настоящее время украинские военные используют более 1000 турелей для защиты нашего неба от российских дронов.

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