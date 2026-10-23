Українську кулеметну турель "ТОР" допустили до використання в Силах оборони
Міністерство оборони України кодифікувало ручну кулеметну турель "ТОР".
Про це повідомили у компанії Burevii, яка розробила турель, передає Цензор.НЕТ.
Призначення
Зазначається, що турель "ТОР" призначена для встановлення великокаліберних кулеметів Browning M2 і Canik M2.
"Конструкція забезпечує швидке наведення зброї, її готовність до бою та прицільний вогонь по наземних і повітряних цілях", - сказано в повідомленні.
Ключові характеристики пристрою:
- Турель можна монтувати на пікапи, стаціонарні позиції та модульні платформи;
- Завдяки газліфту зменшується фізичне навантаження на руки оператора під час керування зброєю;
- Амортизаційна система з пружиною знижує віддачу під час стрільби;
- Підйомна стійка дозволяє регулювати висоту під конкретного оператора, а сама турель інтегрується із системою Skylock.
У компанії додали, що наразі українські військові використовують понад 1000 турелей для захисту нашого неба від російських дронів.
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