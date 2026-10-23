Українську кулеметну турель "ТОР" допустили до використання в Силах оборони

Міністерство оборони України кодифікувало ручну кулеметну турель "ТОР".

Про це повідомили у компанії Burevii, яка розробила турель, передає Цензор.НЕТ.

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Призначення

Зазначається, що турель "ТОР" призначена для встановлення великокаліберних кулеметів Browning M2 і Canik M2.

"Конструкція забезпечує швидке наведення зброї, її готовність до бою та прицільний вогонь по наземних і повітряних цілях", - сказано в повідомленні.

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Ключові характеристики пристрою:

Турель можна монтувати на пікапи, стаціонарні позиції та модульні платформи;

Завдяки газліфту зменшується фізичне навантаження на руки оператора під час керування зброєю;

Амортизаційна система з пружиною знижує віддачу під час стрільби;

Підйомна стійка дозволяє регулювати висоту під конкретного оператора, а сама турель інтегрується із системою Skylock.

У компанії додали, що наразі українські військові використовують понад 1000 турелей для захисту нашого неба від російських дронів.

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