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Новости Отключение электроэнергии
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Экстренные отключения света введены в двух районах Киева, - ДТЭК

отключения света в Киеве

Утром 24 октября в некоторых районах Киева начались экстренные отключения света.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

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Подробности

"Киев: по распоряжению "Укрэнерго" введены экстренные отключения в части Голосеевского и Соломенского районов. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют. В случае изменений будем информировать вас в нашем Telegram-канале", — говорится в сообщении.

Более подробной информации о ситуации на данный момент нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В субботу ослаблений в отключениях не будет: графики будут действовать с 06:00 и до конца суток, – "Укрэнерго"

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Киев (27826) ДТЭК (686) отключение света (910)
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