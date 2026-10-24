Экстренные отключения света введены в двух районах Киева, - ДТЭК
Утром 24 октября в некоторых районах Киева начались экстренные отключения света.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
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"Киев: по распоряжению "Укрэнерго" введены экстренные отключения в части Голосеевского и Соломенского районов. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют. В случае изменений будем информировать вас в нашем Telegram-канале", — говорится в сообщении.
Более подробной информации о ситуации на данный момент нет.
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