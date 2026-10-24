Екстрені відключення світла запроваджені у двох районах Києва та у частині Київщини, - ДТЕК (оновлено)
Зранку 24 жовтня у частині Києва розпочалися екстрені відключення світла.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Подробиці
"Київ: за командою Укренерго запроваджено екстрені відключення в частині Голосіївського та Соломянського районів. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють. В разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації щодо ситуації на цю мить не відомо.
Оновлена інформація
За інформацією ДТЕК станом на 10.50, за командою Укренерго застосовані екстрені відключення у Білоцерківському, Бучанському, Обухівському, Фастівському районах Київщини.
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