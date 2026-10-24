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Новини Відключення електроенергії
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Екстрені відключення світла запроваджені у двох районах Києва та у частині Київщини, - ДТЕК (оновлено)

відключення світла у Києві

Зранку 24 жовтня у частині Києва розпочалися екстрені відключення світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

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Подробиці

"Київ: за командою Укренерго запроваджено екстрені відключення в частині Голосіївського та Соломянського районів. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють. В разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації щодо ситуації на цю мить не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У суботу послаблень із відключеннями не буде: графіки діятимуть із 06:00 й до кінця доби, – "Укренерго"

Оновлена інформація

За інформацією ДТЕК станом на 10.50, за командою Укренерго застосовані екстрені відключення у Білоцерківському, Бучанському, Обухівському, Фастівському районах Київщини.

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Київ (17466) Київська область (4928) ДТЕК (895) відключення світла (1471)
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