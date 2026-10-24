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Новости Стрельба в Киеве
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Стрельба произошла в Святошинском районе Киева: один человек погиб, еще один ранен, стрелка задержали

оружие, пистолет

В субботу, 24 октября, в Святошинском районе Киева во время конфликта между мужчинами один из участников открыл огонь из травматического пистолета. Вследствие полученных ранений один пострадавший скончался, другой госпитализирован. Правоохранители задержали стрелявшего.

Об этом сообщила полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

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Детали инцидента 

"Предварительно известно, что на улице между группой мужчин произошел конфликт, в ходе которого один из них достал пистолет травматического действия и произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов", — говорится в сообщении.

От полученных ранений один из пострадавших скончался, другой — госпитализирован. Сейчас врачи оказывают ему помощь.

Правоохранители задержали стрелявшего. Все обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.

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Автор: 

Киев (27826) стрельба (3510)
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Топ комментарии
+14
Травматичну зброю може отримати людина лише з певного соціального кола, звичайний Василь її ніколи не купить.
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24.10.2026 18:38 Ответить
+10
Welcome в ЗСУ, тут дають зброю, перевірено
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24.10.2026 18:46 Ответить
+8
ну все, ти добалакався, не більше 3 мм, і не заточені!
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24.10.2026 19:14 Ответить

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